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مواعيد حظر التجوال الجديدة في مصر خلال شهر رمضان 2020 للأفراد والمحال التجارية

بواسطة محمود عطا الله
مواعيد الحظر الجديدة في رمضان مواعيد الحظر الجديدة في رمضان

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن مواعيد حظر التجوال الجديدة في مصر مع بداية شهر رمضان الفضيل 2020 للأفراد والمحلات التجارية، القرارات ومواعيد حظر التجوال الجديدة شهدت تخفيفًا جديدًا خلال أيام الشهر الفضيل، حيث ناشدت الحكومة المواطنين بالإلتزام بالقرارات الجديدة، والمحافظة على التباعد الاجتماعي للمحافظة على صحة الجميع، قرارات اليوم، جاءت بعد اجتماع مجلس الوزراء المصري.

قرارات حظر التجوال الجديدة للأفراد

  • إلغاء حظر التجوال الكلي يومي الجمعة والسبت.
  • يبدأ الحظر من التاسعة مساء حتى السادسة صباحًا طوال أيام الأسبوع.
  • تخفيف عدد العاملين بأجهزة الدولة، لتخفيف التزاحم.

قرارات الحظر الجديدة للمحال التجارية

  • إلغاء حظر التجوال الكلي يومي السبت والجمعة.
  • تعمل المحال التجارية حتى الخامسة مساء طوال أيام الأسبوع.
  • استمرار غلق المقاهي والنوادي، وتعمل المطاعم عبر خدمة التوصيل للمنازل فقط.
محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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