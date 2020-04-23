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مواعيد حظر التجوال في رمضان 2020

بواسطة هند جمال
مواعيد حظر التجوال في رمضان 2020 حظر التجوال

مواعيد حظر التجوال في رمضان في جمهورية مصر العربية ستبدأ في  تمام الساعة التاسعة مساءً في أطار مستجدات الوضع بسبب فيروس كورونا المنتشر في العالم في الفترة الحالية، عقد اليوم إجتماع في مقر مجلس الوزارة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي من خلاله قام بتهنئة الشعب المصري والقوات المسلحة بحلول شهر رمضان الكريم وعيد تحرير سيناء، أهم القرارات التي جاءت من خلال الإجتماع مدبولي حرصين كل الحرص علي صحة المواطن المصري عن طريق إتخاذ الإجراءات الإحترازية المتبعة، نهدف إلي الحفاظ علي الإقتصاد المصري والخروج من أزمة كورونا بأقل خسائر ممكنه.

مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان

قرر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن تكون مواعيد حظر التجوال خلال شهر رمضان المبارك تبدأ من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك بعد أن كان الحظر من الساعة الثامنة مساءً حتي السادسة صباحاً في الفترة الماضية، مع أستمرار فتح المراكز والمحلات التجارية حتي الساعة الخامسة مساءً.

مواعيد حظر التجوال في رمضان 2020
الحظر في رمضان

رئيس الوزراء عن أعداد المصابين

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي نتوقع زيادة في عدد المصابين في الفترة المقبلة عن 200 شخص في اليوم الأبتعاد أمان و هذا الإجراء لن يعمل به جميع المصريين، يوجد الكثير من المستشفيات الإحتياطية سواء الخاصة أو مستشفيات القوات المسلحة لن يتم أستخدامها حتى الآن، سيكون الوضع تحت السيطرة في مصر.

هند جمال

هند جمال
كاتبة مصرية أحب الكتابة والتدوين وتحرير الأخبار

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