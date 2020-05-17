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مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر رسميًا من مجلس الوزراء 2020

بواسطة محمد الحكيم
مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر رسميًا من مجلس الوزراء 2020 مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر رسميًا من مجلس الوزراء 2020

يتساءل المصريون عن مواعيد حظر التجوال في عيد الفطر بمصر 2020 ولذلك ننشر لكم ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بخصوص مواعيد حظر التجوال في العيد. حيث أعلن اليوم الأحد أن فرض حظر التجول في عيد الفطر سيكون بداية من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي على حركة المواطنين من يوم الأحد حتى يوم الجمعة المتزامن مع إجازة عيد الفطر المبارك.

مواعيد حظر التجول في عيد الفطر في مصر 2020 من قرار مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

وأكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أن حظر التجول سيبدأ من الساعة 5 مساء على حركة المصريين في الفترة من الأحد حتى يوم الجمعة إجازة عيد الفطر المبارك 2020. مشيرًا إلى أن وسائل النقل الجماعي ستتوقف في الفترة من الخامسة مساء، وحتى السادسة صباحًا من اليوم التالي،  لكي يتم الحد من حركة المواطنين كما سيتم إيقاف حركة الأتوبيسات الجماعية للتنقل بين المحافظات.

اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 تجتمع

وأجرت اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 اجتماعًا لتحدد فيه من تمديد الاجراءات الوقائية الاحترازية الحكومية أو وضع اجراءات اضافية في إطار الخطة الشاملة الخاصة بالدولة المصرية لمكافحة انتشار فيروس كورونا في مجتمع مصر.

وتسعى الدولة المصرية إلى إيقاف التجمعات أو الزيارات العائلية بين المصريين تفاديًا لانتشار مرض فيروس كورونا كوفيد 19 القاتل. وذلك بعدما استفحل في مصر والعديد من دول العالم لذلك يتوجب على المصريين أن يجلسوا في البيت أفضل لهم ولأسرهم حتى تنتهي جائحة فيروس كوفيد كورونا 19.

محمد الحكيم

صحفي حُر ومترجم أهتم بالصحافة الإلكترونية فهي حياتي التي أعيشها، وكذلك الترجمة، أتحدث العربية والإنجليزية بطلاقة بدأت العمل في الصحافة، والترجمة على التوازي منذ العام2007 أنا لا أكتفي فقط بالعمل في الصحافة ونشر الخدمات الصحفية التي تفيد المجتمع في شتى المجالات ولكني أيضًا مترجم ذو خبرة كبيرة بترجمة الفيديوهات والأفلام والمسلسلات لنقل الثقافات الأخرى إلى العالم العربي وأتمنى دائمًا من الله الرقي والتقدم لشعبي العربي وجميع الشعوب وأن يكون هناك سلام دائم في العالم أجمع.

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