مواعيد صرف أجور ومرتبات شهر أبريل ومايو

أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف جور ومرتبات العاملين بالدولة ، عن شهري أبريل ومايو، بسب كثرة الإجارات التي تتعطل فيها المصالح الحكومية عن العمل خلال شهري أبريل ومايو، حيث أنه وفي خلال أيام قليلة سنحتفل بعيد تحرير سيناء، في الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري، وبعدها سيتم الاحتفال بيوم شم النسيم يوم الاثنين 29 أبريل 2019، كما سيحتفل الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد في 28 أبريل الجاري.

ووفقاً لتعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 الصادر من وزارة المالية بشأن تبكير مواعيد صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة عن شهري أبريل ومايو، فإن مواعيد صرف الأجور والمرتبات عن شهري أبريل ومايو ستكون كالتالي:-

أولاً :- شهر أبريل:-

سيبدأ صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة بداية من يوم الاثنين الموافق 22 أبريل 2019 وحتى يوم 30 أبريل الجاري، بدلاً من المواعيد المعتادة لصرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة كل شهر والمحددة من يوم 24 وحتى يوم 28 من كل شهر.

كما تضمنت تعليمات الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 مد موعد صرف باقي مستحقات العاملين بالحكومة من يوم 8 مايو وحتى 12 مايو المقبل وكذلك بالنسبة للجهات التي تتأخر في عملية صرف مرتب أبريل.

ثانيا:- شهر مايو:-

تضمن الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2019 تبكير موعد صرف أجور ومرتبات العاملين بالحكومة يوماً واحد لتبدأ من يوم 23 من شهر مايو المقبل بدلاً من يوم 24 على أن تستمر عملية صرف أجور ومرتبات شهر مايو إلى يوم 29 مايو 2019 بدلاً من اليوم الثامن والعشرين من كل شهر.

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