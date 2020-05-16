مواعيد صرف رواتب العاملين بالدولة قبل إجازة عيد الفطر

أصدر قطاع الحسابات والمديريات المالية كتاب دوري، يكشف عن تبكير موعد صرف رواتب العاملين بالقطاع الحكومي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، وكذلك بالتزامن مع ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتجنب التكدس والزحام على ماكينات الصرف الآلي، في ظل أزمة انتشار كورونا المستجد، وقامت وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف الرواتب للعاملين بالدولة، بما فيهم الخاضعين للموازنة العامة للدولة.

مواعيد صرف رواتب العاملين

ستبدأ وزارة المالية يوم 18 مايو الجاري بصرف رواتب الموظفين بوزارات:

التموين

التضامن الاجتماعي

الاتصالات

النقل

الإنتاج الحربي

القوى العاملة

قطاع الأعمال العام

الهجرة وشئون المصريين بالخارج.

شئون مجلس النواب

الجهات التابعة للهيئات الاقتصادية والخدمية.

وستقوم وزارة المالية يوم 19 مايو الجاري، بصرف رواتب العاملين بالجهات التالية:

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الهيئات المستقلة. المجلس القومي لحقوق الإنسان. الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني. المجلس الأعلى للصحافة. الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي. مجلس النواب. الجهاز المركزي للمحاسبات.

أما يوم 20 مايو الجاري، فستقوم الوزارة بصرف رواتب العاملين بالجهات التالية:

التنمية المحلية

التعليم العالي

الكهرباء

الاستثمار والتعاون الدولي

التخطيط.

الجهات القضائية.

هيئة قضايا الدولة.

هيئة النيابة الإدارية.

مجلس الدولة.

الهيئة العامة للرقابة المالية.

هيئة الرقابة الإدارية.

المحكمة الدستورية العليا.

اللجنة العليا للانتخابات.

دار الإفتاء المصرية.

معهد الخدمات المالية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وفي يوم 21 مايو الجاري، ستقوم الوزارة بصرف رواتب العاملين في الجهات التالية: