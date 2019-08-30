مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة عن شهري سبتمبر وأكتوبر 2019

أصدرت الادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية كتاباً دوريا يحمل رقم 64 لسنة 2019، يتضمن تحديد مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن أربعة أشهر وهم أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر لعام 2019، حيث جاء بالكتاب الدوري رقم 64 لسنة 2019، أنه بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2019/2020، وتخفيفاً للأعباء الملقاة على المواطنين بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد 2019/2020، فإن وزارة المالية قررت تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة والجهاز الاداري للدولة والذين يصل عددهم نحو 6 ملايين موظف عن شهري سبتمبر وأكتوبر وذلك كالتالي :-

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر وأكتوبر عام 2019 :-

تضمن الكتاب الدوري رقم 64 لسنة 2019 الصادر من الادارة المركزية لحسابات الحكومة بوزارة المالية تحديد موعد صرف مرتبات شهري سبتمبر وأكتوبر 2019 وذلك كالتالي :-

* مرتبات شهر سبتمبر 2019 سيبدأ صرفها للعاملين بالحكومة وكافة المصالح الحكومية بداية من يوم 15 سبتمبر 2019.

* مرتبات شهر أكتوبر 2019 سيبدأ صرفها للعاملين بالحكومة والمصالح الحكومية بالجهاز الاداري للدولة بداية من يوم الاحد الموافق 20 أكتوبر 2019.

وأضاف الكتاب الدوري لوزارة المالية بأن صرف المرتبات للعاملين بالحكومة سيشمل الزيادات والعلاوات التي تقررت بما في ذلك المحول منها على البنوك الخاصة.

أما بخصوص المتأخرات أو أية مبالغ يتقاضاه العاملين بالدولة بخلاف الراتب فإنه سوف يتم الالتزام بما هو محدد كل شهر وذلك تكون في العاشر من ذات الشهر.