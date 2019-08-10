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مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات مصر

كتب محمود عطا اللهفي آخر تحديث
مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات مصر

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية والمنوفية والأقصر وكل محافظات مصر من الشمال للجنوب ومن غربها لشرقها، ساعات ربانية مباركة يعيشها الجميع في مصر وكل الأمة الإسلامية، حيث دخلنا في الساعات الأخيرة من يوم وقفة عرفات “أفضل أيام السنة”، ونقترب من ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نجيب عن السؤال الهام “متى موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر؟”، هذا وقد جهزت مديريات الأوقاف كل الجوامع والمساجد في كل المحافظات لاستقبال المصلين، وذلك لأداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، وسط أجواء فرحة وسعادة العيد المعتادة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات مصر

بدأ شهر ذي الحجة 1440 يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس 2019، ليكون اليوم السبت العاشر من أغسطس هو يوم وقفة عرفات في مصر، وعليه موعد صلاة العيد 2019 في مصر يكون صباح يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس 2019، صور صلاة العيد في مصر دائما ما تكون مبهرة، وتظهر معنى السعادة الحقيقية، كما تظهر على وجوه المصلين من كل الأعمار الفرحة والبهجة، وتقام صلاة العيد في الكثير من الساحات بكل المحافظات، كل عام وأنتم بخير.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر صباح الأحد
القاهرة5.45 صباحا
الجيزة5.45 صباحا
الإسكندرية5.48 صباحا
سوهاج5.48
بورسعيد5.39
الإسماعيلية5.40
السويس5.40
البحيرة5.46
الغربية والمنوفية5.45
الشرقية والدقهلية5.43
القليوبية وكفر الشيخ5.44
أسوان والفيوم وبني سويف5.47
أسيوط5.49
ألمنيا5.50
مرسى مطروح5.59

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عن الكاتب

محمود عطا الله

كاتب بموقع كلمة دوت أورج، من مواليد مدينة الإسكندرية، درست المحاسبة بكلية التجارة جامعة الإسكندرية، وتخرجت منها بعد الحصول على درجة البكالوريوس، ننقل للقراء من خلال موقع كلمة كل أخبار مصر والعالم بصورة عاجلة، لكي يكون قارئ موقع كلمة على علم بكل أخبار العالم لحظة بلحظة

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