ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في القاهرة والإسكندرية والجيزة والبحيرة والدقهلية والقليوبية والمنوفية والأقصر وكل محافظات مصر من الشمال للجنوب ومن غربها لشرقها، ساعات ربانية مباركة يعيشها الجميع في مصر وكل الأمة الإسلامية، حيث دخلنا في الساعات الأخيرة من يوم وقفة عرفات “أفضل أيام السنة”، ونقترب من ليلة أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن خلال موقع كلمة دوت أورج نجيب عن السؤال الهام “متى موعد صلاة عيد الأضحى 2019 في مصر؟”، هذا وقد جهزت مديريات الأوقاف كل الجوامع والمساجد في كل المحافظات لاستقبال المصلين، وذلك لأداء صلاة العيد والاستماع للخطبة، وسط أجواء فرحة وسعادة العيد المعتادة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2019 في محافظات مصر

بدأ شهر ذي الحجة 1440 يوم الجمعة الموافق الثاني من شهر أغسطس 2019، ليكون اليوم السبت العاشر من أغسطس هو يوم وقفة عرفات في مصر، وعليه موعد صلاة العيد 2019 في مصر يكون صباح يوم الأحد الحادي عشر من أغسطس 2019، صور صلاة العيد في مصر دائما ما تكون مبهرة، وتظهر معنى السعادة الحقيقية، كما تظهر على وجوه المصلين من كل الأعمار الفرحة والبهجة، وتقام صلاة العيد في الكثير من الساحات بكل المحافظات، كل عام وأنتم بخير.