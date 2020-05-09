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موجة حارة تضرب مصر بدءاً من الاثنين وحتى الجمعة القادمة

بواسطة محمد عبد الرازق
طقس حار أول موجة حارة في 2019 موجة حارة

حذر خبراء الارصاد الجوية على رأسهم الاستاذ وحيد سعودي خبير التحاليل الجوية والرئيس السابق لهيئة الارصاد الجوية من موجة حارة تضرب مصر بدءاً من الاثنين 11 مايو 2020 , وتكون شديدة الحرارة من الثلاثاء وحتى الجمعة , تصل درجة الحرارة فيها خلال ساعات النهار الى 40 درجة مئوية على القاهرة , ولكن تكون الحرارة افضل خلال ساعات الليل حيث الطقس يكون بين المائل للحرارة والمعتدل أحياناً .

وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة للموجة الحارة خلال تلك الفترة وجود شبورة مائية صباحاً وشوائب عالقة نهاراً , مع أحتمال لسقوط أمطار خفيفة جدا فقط على شمال سيناء وفى نهاية الفتره أمطار خفيفة على أقصى جنوب صعيد مصر فقط.

بالنسبة للانشطة البحرية والسفر فيمكن خلال تلك الفترة مزاولة كافة الانشطة حيث رياح خفيفة الى معتدلة في سرعتها.

وننصح بارتداء الملابس الصيفية الفاتحة وخاصة القطنية , مع تجنب التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة, وعدم الجلوس في الاماكن المغلقة سيئة التهوية نظراً لارتفاع الرطوبة, الاهتمام بشرب كميات كافية من السوائل في الفترة بين الافطار والسحور والابتعاد عن السكريات والاملاح بقدر الامكان مع تعجيل الفطر وتأخير السحور, عدم أغلاق زجاج السيارات بالكامل والأطمئنان على قيمة الضغط الجوى داخل أطارات السيارات.

محمد عبد الرازق

مهندس انتاج اغذية واخصائي تغذية من مواليد مدينة الأقصر
خريج كلية الزراعة جامعة اسيوط قسم علوم وتكنولوجيا الاغذية 2001
اهتم بالتكنولوجيا والاقتصاد والتغذية واعشق كتابة المقالات المتنوعة .

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