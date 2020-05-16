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موجة حارة تضرب مصر بسبب منخفض السودان.. متى تنتهي؟

بواسطة أحمد سعيد
موجة حارة تضرب مصر بدءا من اليوم موجة حارة تضرب مصر بسبب منخفض السودان

تسبب منخفض السودان في موجة حارة شملت أرجاء مصر بدءًا من اليوم السبت، الذي وصلت فيه درجات الحرارة بالقاهرة إلى 40 درجة مئوية، فيما شهدت المحافظة هبوب رياح نشطة، أما السواحل الشمالية فشهدت طقسًا حارًّا ورياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وتوقّع محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن تستمر هذه الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع الجاري، إذ من المتوقع استمرار الحرارة الشديدة حتى يوم الخميس، ليعود الطقس إلى معدلاته الطبيعية بدءًا من يوم الجمعة.

موجة حارة

وقال مدير مركز التحاليل والتنبؤات، إن موجة حارة تشهدها مصر خلال الأسبوع، مع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية، متوقعًا أن تشهد البلاد خلال الثلاثة أيام المقبلة أجواءً حارة جدًّا بسبب منخفض السودان.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة ترتفع يوم الأحد 17 مايو، إذ إن مناطق القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، وجنوب الصعيد، تشهد طقسًا شديد الحرارة في ساعات النهار، أما مناطق السواحل الشمالية الغربية فيكون الطقس فيها مائل للحرارة في ساعات النهار، وحار على وسط سيناء، والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة

وفي سياق توقعات الأرصاد الجوية بقدوم موجة حارة تضرب مصر بسبب منخفض السودان خلال الأسبوع الجاري، فإنه من المتوقع أيضًا، أن تشهد تلك الفترة أمطارًا خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية، وخفيفة إلى متوسطة بالقاهرة الكبرى، فيما تكون “رعدية” بالوجه البحري، ومتوسطة بجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

أما عن حالة البحرين في تلك الفترة، فمن المتوقع أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف المتر إلى مترين، وهبوب رياح سطحية، أما درجات الحرارة المتوقعة فتأتي على النحو التالي:

  • القاهرة: العظمى 40 والصغرى 23.
  • الإسكندرية: العظمى 32 21.
  • قنا: العظمى 42 والصغر ى 27.
  • الأقصر: العظمى 42 والصغرى 27.
  • أسوان: العظمى 43 والصغرى 27.

أحمد سعيد

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