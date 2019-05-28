موجة حارة جديدة على القاهرة وجنوب البلاد…الأرصاد تنشر توقعات الأيام الثلاثة المقبلة

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد موجة حارة تصل ذروتها يوم الخميس على القاهرة حيث تسجل درجة الحرارة بها 39 درجة مئوية، ويبدأ التحسن يوم الجمعة، بينما يكون الطقس معتدلا إلى مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، وقد نشرت الهيئة توقعات طقس الـ72 ساعة القادمة ودرجات الحرارة المتوقعة على المناطق المختلفة من البلاد.

طقس الأربعاء والخميس والجمعة

وقد أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يسود يوم الأربعاء، طقس لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، وحار على القاهرة والوجه البحري، وشديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا، بينما يكون الطقس لطيفا ليلا على كافة الأنحاء.

وتتراوح درجات الحرارة يوم الأربعاء 29 مايو بين القيم التالية:

السواحل الشمالية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 38 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 43 28

وعن الطقس المتوقع ليوم الخميس، توقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة وباقي أنحاء الجمهورية نهارا، ولطيف ليلا على كافة الأنحاء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 30 مايو، فهي تتراوح بين القيم التالية:

السواحل الشمالية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 39 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 44 29

وبخصوص طقس الجمعة، توقعت الأرصاد أن يكون لطيفا على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على القاهرة وباقي الأنحاء نهارا، ولطيفا أثناء الليل على كافة مناطق الجمهورية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة ليوم الجمعة 31 مايو، فهي تتراوح بين القيم التالية:

السواحل الشمالية 28 20

الوجه البحري والقاهرة 38 22

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 45 30