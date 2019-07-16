موجة حارة شديدة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 17/7/2019 وتشير إلى أعلى معدلات في درجات الحرارة

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة حارة شديدة تجتاح البلاد بداية من الأربعاء 17/7/2019 والتي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمقارنة بنفس التوقيت من العام المضي ونقدم لكم تقرير هيئة الأرصاد الجوية شامل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة ونصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والدلتا والصعيد وسيناء ويكون الطقس أقل حرارة على السواحل الشمالية التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة بشكل أكبر من الوجه البحري وتشهد مصر ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم تشهده مصر منذ فترة طويلة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء ومع بداية الموجة الحارة:

درجات الحرارة المتوقعة

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 41 27 المحلة 38 23 الجيزة 41 27 المنصورة 38 23 الشرقية 41 25 دمنهور 35 22 بورسعيد 35 26 الاسكندرية 30 26 الاسماعيلية 42 27 شرم الشيخ 38 32 السويس 42 28 اسوان 45 32 طنطا 39 23 الاقصر 45 31

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن أقصى ارتفاع لمعدلات درجات الحرارة في جميع المحافظات لن يتخطى حاجز 45 درجة على مناطق الصعيد، ونعرض لكن تقرير بنسبة الرطوبة التي تُعطي المؤشرات بالشعور بالحرارة بنسبة كبيرة:

ونلاحظ أن السواحل الشمالية التي تقل فيها درجات الحرارة عن الوجه البحري والقاهرة تزيد فيها درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتكون أقل على الوجه البحري الذي ترتفع فيه درجات الحرارة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى في فترة الظهيرة وشددت على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة بين 12 ظهراً حتى 3:00 عصراً لتجنب الإصابة بأي مخاطر بسبب أشعة الشمس الحارقة وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل والمياه بشكل كبير أثناء الموجة الحارة.