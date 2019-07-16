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موجة حارة شديدة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 17/7/2019 وتشير إلى أعلى معدلات في درجات الحرارة

كتب أحمد عريبةفي آخر تحديث
موجة حارة شديدة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 17/7/2019 وتشير إلى أعلى معدلات في درجات الحرارة

اعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن موجة حارة شديدة تجتاح البلاد بداية من الأربعاء 17/7/2019 والتي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل كبير جدا على جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بالمقارنة بنفس التوقيت من العام المضي ونقدم لكم تقرير هيئة الأرصاد الجوية شامل درجات الحرارة والرطوبة المتوقعة ونصائح الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس في مصر

تشهد حالة الطقس ارتفاع كبير في درجات الحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة والدلتا والصعيد وسيناء ويكون الطقس أقل حرارة على السواحل الشمالية التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة بشكل أكبر من الوجه البحري وتشهد مصر ارتفاع كبير في درجات الحرارة لم تشهده مصر منذ فترة طويلة وإليكم بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء ومع بداية الموجة الحارة:

درجات الحرارة المتوقعة

موجة حارة شديدة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 17/7/2019 وتشير إلى أعلى معدلات في درجات الحرارة

 

المحافظة العظمى الصغرى المحافظة العظمى الصغرى
القاهرة 41 27 المحلة 38 23
الجيزة 41 27 المنصورة 38 23
الشرقية 41 25 دمنهور 35 22
بورسعيد 35 26 الاسكندرية 30 26
الاسماعيلية 42 27 شرم الشيخ 38 32
السويس 42 28 اسوان 45 32
طنطا 39 23 الاقصر 45 31

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد أن أقصى ارتفاع لمعدلات درجات الحرارة في جميع المحافظات لن يتخطى حاجز 45 درجة على مناطق الصعيد، ونعرض لكن تقرير بنسبة الرطوبة التي تُعطي المؤشرات بالشعور بالحرارة بنسبة كبيرة:

موجة حارة شديدة| الأرصاد تعلن حالة الطقس الأربعاء 17/7/2019 وتشير إلى أعلى معدلات في درجات الحرارة

ونلاحظ أن السواحل الشمالية التي تقل فيها درجات الحرارة عن الوجه البحري والقاهرة تزيد فيها درجات الرطوبة التي تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، وتكون أقل على الوجه البحري الذي ترتفع فيه درجات الحرارة.

تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة العظمى في فترة الظهيرة وشددت على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة بين 12 ظهراً حتى 3:00 عصراً لتجنب الإصابة بأي مخاطر بسبب أشعة الشمس الحارقة وأكدت على ضرورة ارتداء الملابس القطنية وشرب السوائل والمياه بشكل كبير أثناء الموجة الحارة.

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عن الكاتب

أحمد عريبة

أحمد عريبة، شاب مصري من محافظة الاسماعيلية أعمل مسوق الكترونى ومصمم مواقع الانترنت ومحرر المحتوى العربى على موقع كلمة .

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