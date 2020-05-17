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موجة حارة لـ4 أيام.. مركز التنبؤات بالأرصاد يحذر: درجات الحرارة ستصل لـ44 درجة

بواسطة أمين إبراهيم

توقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الرى وخرائط الأمطار على مصر، تعرض البلاد لأجواء حر شديدة لمدة أربعة أيام، بداية من غدًا الاثنين وحتى الخميس المقبل على أغلب الأنحاء، والتي ستسجل درجات الحرارة خلال تلك الأيام ارتفاعًا ملحوظًا عن المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار، حيث أنها ستصل لـ43 على القاهرة و44 على الصعيد، و38 على السواحل الشمالية.

أسباب ارتفاع درجات الحرارة

وقال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن ارتفاع درجات الحرارة الشديد بسبب تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي، حيث أنه يعمل على تدفق كميات كبيرة من بخار الماء ونسب الرطوبة قادمين من البحر الأحمر، لافتًا إلى انه من المتوقع أن يعود الطقس لحالته الطبيعية يوم الجمعة المقبلة.

نسبة الرطوبة على القاهرة والصعيد والسواحل الشمالية

وأوضح شاهين، أن نسبة الرطوبة ستعمل على ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاحساس بها بشكل كبير، حيث أنها ستصل لـ 80% على السواحل الشمالية، ومن حوالي 60 % إلى 70 % على القاهرة وحتى مدن الصعيد، كما أن كميات بخار الماء القادمة من البحر الأحمر ستتسبب في تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب الصعيد، الأمر الذي سيتتسبب في سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة، والتي ستكون رعدية على شمال وجنوب الصعيد، وتصل لحد السيول على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة

نصائح للمواطنين أثناء ارتفاع درجات الحرارة

ووجه مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدد من النصائح للمواطنين أثناء ارتفاع درجات الحرارة، أهمها شرب السوائل بكثرة بعد الإفطار وحتى السحور، وارتداء غطاء الرأس، وتناول الأغذية المرطبة، وتجنب أشعة الشمس قدر الإمكان، متوقعًا سقوط أمطار خفيفة على القاهرة والسواحل الشمالية، والتي ستكون رعدية أحيانا على بعض من المناطق المتفرقة.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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