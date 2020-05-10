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موجة حارة لـ5 أيام.. مركز التنبؤات بالأرصاد: درجات الحرارة ستصل لـ41 درجة

بواسطة أمين إبراهيم

توقع مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بوزارة الرى وخرائط الأمطار على مصر، إلى تعرض البلاد لأجواء الحر الشديد بداية من غدًا الاثنين وحتى نهاية الأسبوع على أغلب الأنحاء، والتي تسجل درجات الحرارة فيه ارتفاعًا ملحوظًا عن المعدلات الطبيعية خلال فترات النهار، بنسبة تصل لنحو أربعة درجات.

درجات الحرارة اليوم الأحد

قال محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة اليوم الأحد، تعتبر أقل من المعدلات الطبيعية، إضافة إلى وجود الشبورة المائية خلال فترات الصباح الباكر، وستكون غير مؤثرة على الرؤية، كما ستشط الرياح المعتدلة على أغلب الأنحاء.

توقعات الطقس ودرجات الحرارة
توقعات الطقس ودرجات الحرارة

موجه حارة تبدأ من غدًا الإثنين

وأوضح شاهين، أنه بداية من غدًا الاثنين سنشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة وسيستمر إلى نهاية الأسبوع، والتي تعد بداية لموجة حارة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستصل غدًا لـ32 درجة على القاهرة وتستمر في الارتفاع إلى أن تصل 37 درجة في نهاية الأسبوع الجاري، بينما ستسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 25 درجة وترتفع إلى أن تصل لـ28 درجة، في حين أنها ستسجل على شمال وجنوب الصعيد 33 وترتفع حتى تصل لـ 41 درجة.

وأكد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن نسب الرطوبة ستتزايد بشكل تدريجي، لكن انخفاض درجات الحرارة ليلًا سيقلل من الإحساس بارتفاعها، مشيرًا إلى سقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة في نهاية الأسبوع على بعض المناطق من شمال وجنوب الصعيد، وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أمين إبراهيم

عضو بنقابة الصحفيين المصرية، عملت بالعديد من المؤسسات الصحفية في مقدمتها التحرير الإخباري وويكيلكس البرلمان وأخبار اليوم، وأهتم بتوفير المعلومات بشكل أكثر ليونة لتصل إلى القراء بطريقة مبسطة.

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