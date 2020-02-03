موجة حارة وعاصفة ترابية تضرب البلاد يليها أمطار وصقيع..الأرصاد تحذر أجواء متقلبة يومي الأربعاء والخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال بيان عاجل عن حالة الطقس المتغيرة في هذه الفترة، وقالت في بيان لها أن يسود موجة حارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العواصف على مناطق متفرقة وذلك يومي الأربعاء والخميس المقبل، حيث تبدأ ارتفاع درجات الحرارة غداً على كافة الأنحاء ليسود طقس دافئ نهاراً شديد البرودة ليلاً خاصة على المناطق المكشوفة.

الأرصاد تحذر حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس

صرحت الأرصاد الجوية أن تنشط رياح مثيرة للرمال على الوجه البحري والقاهرة تصل لحد العاصفة على السواحل الشمالية والغربية يوم الأربعاء، تستمر هذه الموجة وتظل ارتفاع درجات الحرارة تكون أعلى إلى يوم الخميس، ثم تبدأ الانخفاض بنسبة كبيرة يوم الجمعة.

هذا وحذرت الأرصاد الجوية عدم تخفيف الملابس لتفادي أدوار البرد والأنفلونزا تزامناً مع انتشار فيروس كورونا الجديد وسط المخاوف الجارية بالعالم كله، لهذا يجب الحذر والاهتمام برفع مناعة الجسم بتناول فيتامين سي قدر الإمكان، والله هو الحافظ.

كما شددت أيضاً الأرصاد بارتداء الكمامات الواقية من الأتربة المثارة نتيجة نشاط الرياح، ونصحت عدم الإنخداع بـ هذه الموجة فسرعان ما تعود الأجواء إلى طبيعتها يوم الجمعة انخفاض الحرارة وصقيع وسقوط أمطار على بعض المناطق، مشيرة أن فصل الشتاء مازال مستمر ولا داعي لتخفيف الملابس إلا من خلال بيان من الأرصاد وسوف تعلن عنه في وقت مسبق.

درجات الحرارة المتوقعة لمدة ثلاثة أيام قادمة