مودة الأدهم هذا هو الاسم الذي اشتهرت به مودة فتحي رشاد والتى أثارت جدلاً كبيراً بين الناس في الآونة الأخيرة، وانتشرت الشائعات والأقاويل حول مودة الأدهم وحقيقة القبض عليها.

مودة الأدهم تعد من مشاهير التيك توك وتبلغ ثروتها الملايين التي لا تعد ولا تحصى، كما أن أصلها من مرسى مطروح وانتقلت إلى القاهرة منذ فترة زمنية ليست بعيدة، حيث أن محل سكنها حالياً في مدينتي في التجمع وتملك شقة بها، وليس كل هذا فقط بل إنها تملك سيارة فخمة جداً وحديثة موديل ٢٠٢٠، وكل هذا ليس محل نقاشنا في هذا المقال بل قضيتها التي أثارت الجدل بين الناس على جميع مواقع التواصل الإجتماعي بعد القبض علي حنين حسام وحقيقة القبض على مودة الأدهم.

مودة الأدهم وسر القبض عليها

تساءل الكثير من الناس حول مودة الأدهم وحقيقة القبض عليها وبالفعل تم القبض على مودة الأدهم داخل كمبوند شهير جداً في أكتوبر بالشيخ زايد.

قامت مودة الأدهم بالهرب قبل اقتحام شقتها بمدينتى في التجمع بفترة زمنية قليلة ومع ذلك تمكنت قوات الأمن بالقبض عليها.

قضية مودة الأدهم كانت بسبب مقاطع الفيديو التي تقوم بنشرها على التيك توك وعلي الانستجرام وأن المحتوى الخاص بها يحرض على الإنحراف والفسق، كما أن ملابسها لا تتفق مع الأخلاق بل تكون محرضة على الإنحلال وتقوم بعمل حركات إغرائية مما أثار غضب الكثير من المشاهدين وأدى إلى مناقشة الرأي العام في موضوع القبض على مودة الأدهم.

ولكن المفاجأة أنه تم القبض علي مودة الأدهم من قبل في ٢٩ مارس الماضي بتهمة التحريض على مخالفة قوانين حظر التجول التي وضعتها الدولة في وقتنا الحالي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تفشي في العالم والدول المحيطة بنا، حيث أنها قامت بنشر فيديو وهي تتجول أثناء فترة حظر التجول عن عمد كما أنها تحض الناس والمتابعين الخاصين بها على التيك توك والانستجرام على عدم الالتزام بتلك الفترة المحددة، ولكنها خرجت من تلك القضية وتم حفظها بعد دفع غرامة مبلغ مالي في جنح التجمع.