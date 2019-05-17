موسوعة جينيس: محور روض الفرج “مثير لإعجاب العالم”

وصفت موسوعة جينيس للأرقام العالمية محور روض الفرج الذى فتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم 15 مايو 2019 بأنه “مثير لإعجاب العالم” وجاء ذلك من خلال الحاسب الرسمي لموسوعة الأرقام القياسية على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك احتفاءا بأضخم إنجاز على أرض مصر.

وكان محور روض الفرض قد دخل موسوعة الأرقام العالمية باعتباره أعرض كوبري ملجم فى العالم، وكتبت الصفحة الرسمية للموسوعة “تم افتتح جسر روض الفرج المثير للإعجاب، والذي تم افتتاحه رسمياً هذا الأسبوع فى مصر، محققاً رقماً قياسيا جديداً أكبر جسر بقيت عليه الكابلات، ويبلغ عرضه 67.3 متراً بما يعادل 220 قدم، ويمتد على نهر النبيل، وقد تم تصميمه وبنائه بواسطة المقاولون العرب عثمان أحمد عثمان وشركاه فى القاهرة، مصر وافتتح فى 15 مايو 2019″.

كما نشرت الصفحة مجموعة من الصور لكوبري روض الفرج أعرض كوبري ملجم فى العالم وتابعت قولها ” تم بناء الجسر من قبل 4000 مهندس وفني وعمال، وتم إنشاؤه لتخفيف مستويات حركة المرور فى وسط القاهرة”. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح كوبري روض الفرج يوم 15 مايو 2019 باعتباره أعرض كوبري ملجم فى العالم.

هذا ويربط محور روض الفرج شرق مدينة القاهرة بغربها ويعتبر حلقة وصل بين محافظة القاهرة وباقي محافظات مصر وحتى محافظة مطروح فى أقصي شمال غرب مصر ويعمل على تقليل الكثافة المرورية القادمة من شرق القاهرة إلى طريق الإسكندرية الصحراوي ومحافظة مطروح والعلمين بدون المرور من وسط القاهرة.