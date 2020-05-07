موعد أذان الفجر والمغرب في اليوم الخامس عشر من رمضان 2020..وموعد أول أيام عيد الفطر

غدا هو اليوم الخامس عشر من شهر رمضان، الموافق يوم الجمعة 8 مايو 2020، وبالطبع يحدث تغيير طفيف في موعد السحور وموعد الإفطار، لذلك سنوضح لكم في هذا المقال، موعد السحور والإفطار في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم في محافظة القاهرة، وعلى المقيمين خارج محافظة القاهرة مراعاة فرق التوقيت.

موعد السحور والإفطار في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان في محافظة القاهرة

في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم، تصل عدد ساعات الصوم إلى حوالى 15 ساعة و 28 دقيقة، وموعد صلاة الفجر يكون في تمام الساعة 3:29 صباحًا، أما وقت السحور 1:9 صباحًا، وموعد الإمساك في الساعة 3:09 صباحا، وموعد صلاة المغرب في اليوم الخامس عشر من شهر رمضان الكريم في الساعة 6:37 مساء.

ووفقا للحسابات الفلكية فنهاية شهر رمضان يوم 23 مايو، وأول أيام شهر رمضان الكريم كان يوم 24 أبريل، وكان أقل أيام رمضان في عدد ساعات الصوم، أما آخر يوم في شهر رمضان فهو أطولهم في عدد ساعات الصوم، حيث تصل عدد ساعات الصوم إلى 15 ساعة و 51 دقيقة، وموعد آذان المغرب سيكون في تمام الساعة 6:47.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2020

ويوم الرؤية لهلال شوال سيكون يوم 22 مايو، الموافق يوم 29 رمضان، ويلاحظ أن هلال شوال لن يكون ولد بعد غروب شمس يوم الرؤية في الغالبية العظمى من المدن والعواصم الإسلامية والقاهرة، ويغرب القمر قبل الشمس في يوم الجمعة في كلا من القاهرة ومكة المكرمة ب 11 دقيقة، أما في باقي محافظات مصر يغرب هلال شهر شوال قبل غروب شمس ذلك اليوم خلال مدة تتراوح من 9 إلى 12 دقيقة، أما في المدن الإسلامية والعواصم يغرب القمر قبل غروب الشمس بمدة تتراوح من 1 إلى 16 دقيقة، وبهذه الحسابات الفلكية يكون المتمم لشهر رمضان هو يوم السبت الموافق 23 مايو، وأول أيام عيد الفطر المبارك يوم 24 مايو الجاري.