موعد أذان الفجر ووقت الإمساك والسحور في اليوم التاسع من رمضان 1441

مع الاقتراب من نهاية الثلث الأول من شهر رمضان كريم، نتابع معكم للتعرف على موعد أذان الفجر، وموعد السحور في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، كما نلقي الضوء على دعاء تاسع يوم رمضان، وندعو الله أن يوفق الجميع للأفضل، وأن يستجب الله سبحانه وتعالى لدعوات الجميع من المسلمين، كما ندعو الله أن تنتهي الغمة وينتهي العالم من الوباء المستجد الذي كان السبب في غلق المساجد وينتظر الملايين فتح المساجد على أحر من الجمر.
موعد اذان الفجر تاسع أيام رمضان
- مع اليوم التاسع من شهر رمضان تصل عدد ساعات اليوم في الصيام إلى 15 ساعة و18 دقيقة.
- ومن المقرر أن أذان الفجر يُرفع في الساعة 3:35 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.
- أما عن وقت السحور فيكون في الساعة 1:15 صباحاً.
- وقت الإمساك في الساعة 3:15 صباحاً، وموعد صلاة المغرب في القاهرة الكبرى يأتي في الساعة 6:33 مساءً.
- والجدير بالذكر أن شهر رمضان لعام 1441 يتمم 30 يوم فلكياً، فقد بدأ الشهر في يوم الجمعة الموافق 24 من أبريل 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 23 من مايو 2020.
- كما أن بدأ صيام شهر رمضان بما يعدل 15 ساعة و3 دقائق، وكان أول يوم هو أقل عدد ساعات للصوم، أما عن آخر يوم في شهر رمضان فيكون أكثر عدد لساعات الصوم ويقدر بحوالي 15 ساعة و51 دقيقة.
إمساكية شهر رمضان 1441 هـ
|اليوم
|التاريخ
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|1 رمضان
|24 أبريل 2020
|03:53 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:35 pm
|08:05 pm
|السبت
|2 رمضان
|25 أبريل 2020
|03:52 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الأحد
|3 رمضان
|26 أبريل 2020
|03:50 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:36 pm
|08:06 pm
|الاثنين
|4 رمضان
|27 أبريل 2020
|03:49 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:37 pm
|08:07 pm
|الثلاثاء
|5 رمضان
|28 أبريل 2020
|03:48 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الأربعاء
|6 رمضان
|29 أبريل 2020
|03:47 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:38 pm
|08:08 pm
|الخميس
|7 رمضان
|30 أبريل 2020
|03:45 am
|11:58 am
|03:36 pm
|06:39 pm
|08:09 pm
|الجمعة
|8 رمضان
|01 مايو 2020
|03:44 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|السبت
|9 رمضان
|02 مايو 2020
|03:43 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:40 pm
|08:10 pm
|الأحد
|10 رمضان
|03 مايو 2020
|03:42 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:41 pm
|08:11 pm
|الاثنين
|11 رمضان
|04 مايو 2020
|03:41 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الثلاثاء
|12 رمضان
|05 مايو 2020
|03:40 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:42 pm
|08:12 pm
|الأربعاء
|13 رمضان
|06 مايو, 2020
|03:38 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:43 pm
|08:13 pm
|الخميس
|14 رمضان
|07 مايو, 2020
|03:37 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:44 pm
|08:14 pm
|الجمعة
|15 رمضان
|08 مايو, 2020
|03:36 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|السبت
|16 رمضان
|09 مايو 2020
|03:35 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:45 pm
|08:15 pm
|الأحد
|17 رمضان
|10 مايو 2020
|03:34 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:46 pm
|08:16 pm
|الاثنين
|18 رمضان
|11 مايو 2020
|03:33 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الثلاثاء
|19 رمضان
|12 مايو 2020
|03:32 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:47 pm
|08:17 pm
|الأربعاء
|20 رمضان
|13 مايو 2020
|03:31 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:48 pm
|08:18 pm
|الخميس
|21 رمضان
|14 مايو 2020
|03:30 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|الجمعة
|22 رمضان
|15 مايو 2020
|03:29 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:49 pm
|08:19 pm
|السبت
|23 رمضان
|16 مايو 2020
|03:28 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:50 pm
|08:20 pm
|الأحد
|24 رمضان
|17 مايو 2020
|03:27 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الاثنين
|25 رمضان
|18 مايو 2020
|03:26 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:51 pm
|08:21 pm
|الثلاثاء
|26 رمضان
|19 مايو 2020
|03:26 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:52 pm
|08:22 pm
|الأربعاء
|27 رمضان
|20 مايو 2020
|03:25 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الخميس
|28 رمضان
|21 مايو 2020
|03:24 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:53 pm
|08:23 pm
|الجمعة
|29 رمضان
|22 مايو 2020
|03:23 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
|السبت
|30 رمضان
|23 مايو 2020
|03:22 am
|11:57 am
|03:36 pm
|06:54 pm
|08:24 pm
دعاء تاسع أيام رمضان
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اللَّهُمَّ اجْعَلْ لِي فِيهِ نَصِيباً مِنْ رَحْمَتِكَ الْوَاسِعَةِ، وَاهْدِنِي فِيهِ بِبَرَاهِينِكَ الْقَاطِعَةِ، وَخُذْ بِنَاصِيَتِي إِلَى مَرْضَاتِكَ الْجَامِعَةِ، بِمَحَبَّتِكَ يَا أَمَلَ الْمُشْتَاقِينَ
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اللهم إني أسألك في هذا اليوم تفريجًا لكل هم، واستجابة لكل دعاء، وشفاء لكل مريض، وغفرانًا لكل ذنب، ورزقًا لكل محتاج.
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اللهم اغفر لنا واعف عنا واهدينا إلى صراطك المستقيم يا أرحم الراحمين.
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ربِ اكتب لنا الخير واسعد قلوبنا، ربِ إن لك عبادً ينتظرون فرجًا قريبًا فبشرهم، وعبادً يسألونك شفاءً فعافهم، وعبادً يرجون رحمتك فارحمهم، وعبادً يرجون منك تحقيق أماني فلا تخذلهم يا رب.
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اللهم بارك لنا في أسماعنا، وفي أبصارنا، وقلوبنا، وأرواحنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
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اللهم إني أسألك عيشة نقية، وميتة سوية، اللهم إني أسألك يا الله رضا بما قسمته لي، ويقينًا بأنه لن يصيبني إلا ما كتبته لي.