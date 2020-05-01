موعد أذان الفجر ووقت الإمساك والسحور في اليوم التاسع من رمضان 1441

مع الاقتراب من نهاية الثلث الأول من شهر رمضان كريم، نتابع معكم للتعرف على موعد أذان الفجر، وموعد السحور في اليوم التاسع من شهر رمضان المبارك لعام 1441 هـ، كما نلقي الضوء على دعاء تاسع يوم رمضان، وندعو الله أن يوفق الجميع للأفضل، وأن يستجب الله سبحانه وتعالى لدعوات الجميع من المسلمين، كما ندعو الله أن تنتهي الغمة وينتهي العالم من الوباء المستجد الذي كان السبب في غلق المساجد وينتظر الملايين فتح المساجد على أحر من الجمر.

موعد اذان الفجر تاسع أيام رمضان

مع اليوم التاسع من شهر رمضان تصل عدد ساعات اليوم في الصيام إلى 15 ساعة و18 دقيقة.

ومن المقرر أن أذان الفجر يُرفع في الساعة 3:35 صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

أما عن وقت السحور فيكون في الساعة 1:15 صباحاً.

وقت الإمساك في الساعة 3:15 صباحاً، وموعد صلاة المغرب في القاهرة الكبرى يأتي في الساعة 6:33 مساءً.

والجدير بالذكر أن شهر رمضان لعام 1441 يتمم 30 يوم فلكياً، فقد بدأ الشهر في يوم الجمعة الموافق 24 من أبريل 2020، ومن المقرر أن ينتهي في 23 من مايو 2020.

كما أن بدأ صيام شهر رمضان بما يعدل 15 ساعة و3 دقائق، وكان أول يوم هو أقل عدد ساعات للصوم، أما عن آخر يوم في شهر رمضان فيكون أكثر عدد لساعات الصوم ويقدر بحوالي 15 ساعة و51 دقيقة.

إمساكية شهر رمضان 1441 هـ

اليوم التاريخ ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 1 رمضان 24 أبريل 2020 03:53 am 11:58 am 03:36 pm 06:35 pm 08:05 pm السبت 2 رمضان 25 أبريل 2020 03:52 am 11:58 am 03:36 pm 06:36 pm 08:06 pm الأحد 3 رمضان 26 أبريل 2020 03:50 am 11:58 am 03:36 pm 06:36 pm 08:06 pm الاثنين 4 رمضان 27 أبريل 2020 03:49 am 11:58 am 03:36 pm 06:37 pm 08:07 pm الثلاثاء 5 رمضان 28 أبريل 2020 03:48 am 11:58 am 03:36 pm 06:38 pm 08:08 pm الأربعاء 6 رمضان 29 أبريل 2020 03:47 am 11:58 am 03:36 pm 06:38 pm 08:08 pm الخميس 7 رمضان 30 أبريل 2020 03:45 am 11:58 am 03:36 pm 06:39 pm 08:09 pm الجمعة 8 رمضان 01 مايو 2020 03:44 am 11:57 am 03:36 pm 06:40 pm 08:10 pm السبت 9 رمضان 02 مايو 2020 03:43 am 11:57 am 03:36 pm 06:40 pm 08:10 pm الأحد 10 رمضان 03 مايو 2020 03:42 am 11:57 am 03:36 pm 06:41 pm 08:11 pm الاثنين 11 رمضان 04 مايو 2020 03:41 am 11:57 am 03:36 pm 06:42 pm 08:12 pm الثلاثاء 12 رمضان 05 مايو 2020 03:40 am 11:57 am 03:36 pm 06:42 pm 08:12 pm الأربعاء 13 رمضان 06 مايو, 2020 03:38 am 11:57 am 03:36 pm 06:43 pm 08:13 pm الخميس 14 رمضان 07 مايو, 2020 03:37 am 11:57 am 03:36 pm 06:44 pm 08:14 pm الجمعة 15 رمضان 08 مايو, 2020 03:36 am 11:57 am 03:36 pm 06:45 pm 08:15 pm السبت 16 رمضان 09 مايو 2020 03:35 am 11:57 am 03:36 pm 06:45 pm 08:15 pm الأحد 17 رمضان 10 مايو 2020 03:34 am 11:57 am 03:36 pm 06:46 pm 08:16 pm الاثنين 18 رمضان 11 مايو 2020 03:33 am 11:57 am 03:36 pm 06:47 pm 08:17 pm الثلاثاء 19 رمضان 12 مايو 2020 03:32 am 11:57 am 03:36 pm 06:47 pm 08:17 pm الأربعاء 20 رمضان 13 مايو 2020 03:31 am 11:57 am 03:36 pm 06:48 pm 08:18 pm الخميس 21 رمضان 14 مايو 2020 03:30 am 11:57 am 03:36 pm 06:49 pm 08:19 pm الجمعة 22 رمضان 15 مايو 2020 03:29 am 11:57 am 03:36 pm 06:49 pm 08:19 pm السبت 23 رمضان 16 مايو 2020 03:28 am 11:57 am 03:36 pm 06:50 pm 08:20 pm الأحد 24 رمضان 17 مايو 2020 03:27 am 11:57 am 03:36 pm 06:51 pm 08:21 pm الاثنين 25 رمضان 18 مايو 2020 03:26 am 11:57 am 03:36 pm 06:51 pm 08:21 pm الثلاثاء 26 رمضان 19 مايو 2020 03:26 am 11:57 am 03:36 pm 06:52 pm 08:22 pm الأربعاء 27 رمضان 20 مايو 2020 03:25 am 11:57 am 03:36 pm 06:53 pm 08:23 pm الخميس 28 رمضان 21 مايو 2020 03:24 am 11:57 am 03:36 pm 06:53 pm 08:23 pm الجمعة 29 رمضان 22 مايو 2020 03:23 am 11:57 am 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm السبت 30 رمضان 23 مايو 2020 03:22 am 11:57 am 03:36 pm 06:54 pm 08:24 pm

دعاء تاسع أيام رمضان