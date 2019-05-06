موعد أذان المغرب اليوم رمضان 2019.. امساكية شهر رمضان | مُحدث باستمرار

في أول أيام رمضان يبحث الصائمين عن موعد الإفطار ووقت صلاة المغرب وامساكية شهر رمضان المبارك أعادة الله عليكم بالخير واليمن والبركات ونقدم لكم في هذا المقال على موقعنا كلمة دوت أورج امساكية شهر رمضان 1440 لمعرفة وقت الصلوات وموعد الامساك عن الطعام وموعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة وعلى جميع المحافظات مراعاة فروق التوقيت ، ولا تنسوا نية الصيام قبل رمضان لأن هذا شرط الصيام والنية محلها القلب ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.

عدد ساعات الصيام في رمضان

يصوم المسلمين في شهر رمضان منذ أذان الفجر حتى أذان المغرب وهذه المدة هي 15 ساعة و 23 دقيقة في اليوم الأول من شهر رمضان .

دعاء الافطار في رمضان

سنة عن النبي صل الله عليه وسلم عند الافطار يدعو “ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله”.

امساكية شهر رمصان في القاهرة

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الاثنين 1 رمضان 06 مايو 03:32 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:35 م 08:01 م الثلاثاء 2 رمضان 07 مايو 03:31 ص 05:08 ص 11:52 ص 03:29 م 06:36 م 08:02 م الاربعاء 3 رمضان 08 مايو 03:30 ص 05:07 ص 11:52 ص 03:29 م 06:37 م 08:03 م الخميس 4 رمضان 09 مايو 03:29 ص 05:06 ص 11:52 ص 03:28 م 06:37 م 08:04 م الجمعة 5 رمضان 10 مايو 03:28 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:38 م 08:05 م السبت 6 رمضان 11 مايو 03:27 ص 05:05 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م الاحد 7 رمضان 12 مايو 03:26 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:28 م 06:39 م 08:06 م الاثنين 8 رمضان 13 مايو 03:25 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:40 م 08:07 م الثلاثاء 9 رمضان 14 مايو 03:24 ص 05:03 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:08 م الاربعاء 10 رمضان 15 مايو 03:23 ص 05:02 ص 11:51 ص 03:28 م 06:41 م 08:09 م الخميس 11 رمضان 16 مايو 03:22 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:42 م 08:10 م الجمعة 12 رمضان 17 مايو 03:21 ص 05:01 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:11 م السبت 13 رمضان 18 مايو 03:20 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:43 م 08:12 م الاحد 14 رمضان 19 مايو 03:19 ص 05:00 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:13 م الاثنين 15 رمضان 20 مايو 03:19 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:44 م 08:14 م الثلاثاء 16 رمضان 21 مايو 03:18 ص 04:59 ص 11:52 ص 03:28 م 06:45 م 08:14 م الاربعاء 17 رمضان 22 مايو 03:17 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:15 م الخميس 18 رمضان 23 مايو 03:16 ص 04:58 ص 11:52 ص 03:28 م 06:46 م 08:16 م الجمعة 19 رمضان 24 مايو 03:16 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:47 م 08:17 م السبت 20 رمضان 25 مايو 03:15 ص 04:57 ص 11:52 ص 03:28 م 06:48 م 08:18 م الاحد 21 رمضان 26 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:48 م 08:19 م الاثنين 22 رمضان 27 مايو 03:14 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:19 م الثلاثاء 23 رمضان 28 مايو 03:13 ص 04:56 ص 11:52 ص 03:29 م 06:49 م 08:20 م الاربعاء 24 رمضان 29 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:21 م الخميس 25 رمضان 30 مايو 03:12 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:50 م 08:22 م الجمعة 26 رمضان 31 مايو 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:22 م السبت 27 رمضان 01 يونية 03:11 ص 04:55 ص 11:53 ص 03:29 م 06:51 م 08:23 م الاحد 28 رمضان 02 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:52 م 08:24 م الاثنين 29 رمضان 03 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:24 م الثلاثاء 30 رمضان 04 يونية 03:10 ص 04:54 ص 11:53 ص 03:29 م 06:53 م 08:25 م

موعد أذان المغرب في المحافظات

القاهرة

آذان المغرب 6:35 مساء.

الإسكندرية

آذان المغرب 6:43 مساء.

الجيزة

آذان المغرب 6:36 مساء.

أسيوط

آذان المغرب 6:33 مساء.

بني سويف

آذان المغرب 6:34 مساء.

الفيوم

آذان المغرب 6:36 مساء.

دمياط

آذان المغرب 6:35 مساء.

الغربية

موعد آذان الفجر الساعة 3:29 صباحا، وآذان المغرب 6:37 مساء.

قنا

موعد آذان الفجر الساعة 3:37 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

الأقصر

موعد آذان الفجر الساعة 3:39 صباحا، وآذان المغرب 6:23 مساء.

شرم الشيخ

موعد آذان الفجر الساعة 3:26 صباحا، وآذان المغرب 6:20 مساء.

العريش

موعد آذان الفجر الساعة 3:18 صباحا، وآذان المغرب 6:27 مساء.