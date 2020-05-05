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موعد أذان المغرب اليوم 12 الثاني عشر بشهر رمضان بجميع محافظات مصر

بواسطة أيمن بدر

موعد أذان المغرب في مصر، دقائق قليلة ويرفع أذان المغرب في جميع محافظات مصر، لليوم الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1441 هجرية، ليفطر أكثر من مليار مسلم في كافة أنحاء العالم بعد قيام أكثر من 16 ساعة خلال اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو لعام 2020.

موعد أذان المغرب في مصر اليوم

يسأل الكثير من الزوار والمتابعين عبر محركات جوجل يوميًا لمعرفة موعد أذان المغرب ومواعيد الصلوات في شهر رمضان المبارك، وفقًا لهيئة المساحة المصرية فإن موعد صلاة المغرب اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو لعام 2020 في تمام الساعة السادسة و35 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

توقيت أذان المغرب اليوم الثاني عشر من شهر  رمضان

خلال موقعكم الموقر ” كلمة دوت أورج ” نتناول معكم موعد وتوقيت صلاة المغرب ومدفع الإفطار في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1441 هجرية وحسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة والأسكندرية في جمهورية مصر العربية.

الفجْر
الشروق
الظُّهْر
العَصر
المَغرب
العِشاء
٣:٣٣ ص
٥:١٠ ص
١١:٥٥ ص
٣:٣٤ م
٦:٤١ م
٨:٠٧ م

دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان 1441

ونقدم لكم دعاء اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لعام 1441 هجرية، في ظل عمليات البحث المستمرة عن دعاء اليوم لقرائته قبل موعد أذان المغرب للحصول علي الأجر والثواب خلال الشهر المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، فقد روي عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله: ” اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَالْعَفَافَ، وَأَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَالْكَفَافِ، وَنَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَأَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ”.

أيمن بدر

أيمن بدر، حاصل علي ليسانس الآداب قسم الإجتماع، شعبة إعلام جامعة الأسكندرية، عضو نقابة الصحفيين، أحب ممارسة لعبة كرة اليد والإستماع لمطربي زمن الفن الجميل.

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