يبحث كثير من الصائمين في مصر عن موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار في 11 رمضان 2020، الموافق 4 من شهر مايو، إذ يُؤذن لصلاة المغرب اليوم الإثنين في تمام الساعة 6:35 مساءً، بحسب إمساكية شهر رمضان المبارك 1441هـ.

وبحسب إمساكية رمضان، فإن عدد ساعات الصيام، اليوم، تمتد إلى 15 ساعة و21 دقيقة، أي بزيادة دقيقة واحدة عن عدد ساعات الصيام يوم أمس الأحد، عاشر أيام شهر رمضان، وذلك بتوقيت مدينة القاهرة، مع ضرورة مراعاة فروق التوقيت في باقي المحافظات بالجمهورية.

موعد أذان المغرب

وفي سياق الحديث عن موعد أذان المغرب ودعاء الإفطار في 11 رمضان 2020، فإن الهيئة العامة للمساحة، قد أعلنت موعد إفطار اليوم الحادي عشر من رمضان 1441، في تمام الساعة 6:35 مساءً، مع أذان المغرب، فيما يؤذن لصلاة العشاء والتراويح في تمام الساعة 8 مساءً.

ومن أفضل الأوقات التي يمكن للمسلم أن يدعو الله، عز وجل فيها، عند وقت الإفطار، لذلك يبحث كثير من الصائمين، في هذه الساعات، عن دعاء الإفطار في 11 رمضان 2020، خصوصًا وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا في الحديث الشريف: “ثَلاثَةٌ لا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمْ:

الإِمَامُ الْعَادِلُ

وَالصَّائِمُ حِينَ يُفْطِرُ

وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا فَوْقَ الْغَمَامِ وَتُفَتَّحُ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَيَقُولُ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ وَعِزَّتِي لأَنْصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ.

دعاء الإفطار

وعن دعاء الإفطار في 11 رمضان، فإن صيغته تأتي كالتالي: “اللَّهُمَّ حَبِّبْ إِلَيَّ فِيهِ الْإِحْسَانَ، وَ كَرِّهْ إِلَيَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَ الْعِصْيَانَ، وَ حَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخَطَ وَ النِّيرَانَ، بِقُوَّتِكَ يَا غَوْثَ الْمُسْتَغِيثِينَ”.

أما عن ثواب الدعاء، فمَنْ دَعَا بِهِ كُتِبَ لَهُ حِجَّةٌ مَقْبُولَةٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه و آله، وَ عُمْرَةٌ مَعَ أَهْلِ بَيْتِهِ عليهم السلام، وَكُلُّ حِجَّةٍ مَعَهُ صلى الله عليه وآله تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَّةٍ مَعَ غَيْرِهِ، وَكُلُّ عُمْرَةٍ مَعَهُمْ عليهم السلام تَعْدِلُ سَبْعِينَ أَلْفَ عُمْرَةٍ مَعَ غَيْرِهِمْ.