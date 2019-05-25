“رسمياً” معهد الفلك يعلن موعد أول أيام عيد الفطر في مصر والسعودية وبيان من الإفتاء والظاهر إجازة العيد تبدأ من 30 مايو

يتطلع مواطني الدول العربية والمسلمين في كل مكان لمعرفة موعد أول أيام عيد الفطر المبارك للعام الجاري 2019 ميلادياً و1440 هجرياً، وحول هذا الأمر أكدت اليوم دار الإفتاء المصرية في بيان لها عبر موقعها الرسمي بالفيس بوك بأنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال في مساء يوم الإثنين الموافق 29 رمضان والذي يوافق الثالث من يونيو، وسوف تعلن عن غرة شهر شوال وانتهاء شهر رمضان وبداية أول أيام العيد في احتفال رسمي يتم بثه على الهواء مباشرةً.

موعد عيد الفطر 2019 وأول أيام إجازة العيد

وفي سياق متصل أعلن رئيس معهد الفلك المصري الدكتور جاد محمد القاضي أن الحسابات الفلكية تتوافق بين كل من مصر والسعودية، وأشارت تلك الحسابات إلى أن موعد أول شهر شوال “عيد الفطر” هو الثلاثاء الموافق 4 يونيو، على أن تكون وقفة العيد الإثنين 3 يونيو، وبذلك فإن عدة شهر رمضان 29 يوم، وغالباً ما تتوافق الحسابات الفلكية مع الرؤية الشرعية، ولا تختلف إلا في بعض الأحيان.

وبعد الإعلان فلكياً عن موعد أول أيام عيد الفطر الكريم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة، فقد قامت عدد من المؤسسات الحكومية السعودية بالإعلان عن موعد إجازة عيد الفطر المبارك، والذي اعتبره البعض مفاجأة لمواطني المملكة العربية السعودية، حيث أكد سلطان الظاهر المتحدث الرسم باسم الخدمة المدنية أن إجازة العيد تبدأ من مساء يوم 25 رمضان وتنتهي 5 شوال، كما أعلن عدد من البنوك أن أول أيام إجازة عيد الفطر تبدأ يوم 30 مايو وتنتهي يوم التاسع من يونيو القادم.