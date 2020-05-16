موعد أول أيام عيد الفطر .. الإفتاء تستطلع هلال شوال الجمعة

كشفت دار الإفتاء المصرية عن أنه سيتم الكشف عن موعد عيد الفطر المقبل يوم الجمعة القادم الموافق التاسع والعشرين من شهر رمضان الكريم، في ظل اقتراب الشهر من الانتهاء والدخول على العيد، وهو ما يستعد له قطاع كبير من المواطنين في الوقت الحالي، والذي يعد أحد أسعد الأوقات التي يقضيها المصريين.

الإعلان عن موعد عيد الفطر

وأعلنت دار الإفتاء المصرية خلال الساعات الماضية أنها ستقوم باستطلاع هلال شهر شوال المقبل يوم الجمعة القادم الموافق 29 رمضان من أجل تحديد أول أيام العيد حرصا على ما يطلبه المواطنين في الفترة الماضية حيث ازداد البحث مؤخرا بين الناس عن موعد أول أيام عيد الفطر، فلم يتم إعلان عن أول أيام العيد من أي جهة رسمية في الفترة الماضية.

الإفتاء تبث استطلاع هلال شوال

وأوضحت الإفتاء أن استطلاع هلال شوال سيتم من خلال مقطع فيديو بث مباشر من خلال صفحة دار الإفتاء المصرية “فيس بوك من أجل أن تشارك المسلمين والمصريين استطلاع الهلال والإعلان عن موعد أول أيام العيد القادم، علاوة على ذلك سيقوم مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام بإلقاء كلمة للشعب المصرية سيتم إذاعتها من خلال التلفزيون المصرية.

وشددت الإفتاء خلال تصريحات سابقة لها أنها الجهة الوحيدة المسؤولة عن الإعلان عن موعد عيد الفطر في ظل انتشار العديد من الشائعات المختلفة خلال الفترة الماضية بين المواطنين والإعلان عن أيام دون أي وجود مسؤول رسمي صرح بها.