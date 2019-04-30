موعد أول يوم رمضان 2019 في مصر والسعودية جميع الدول والبلدان العربية

أيام قليلة ويهل علينا الشهر المبارك شهر رمضان 2019، ويبحث العديد من المسلمين في جميع أنحاء العالم عن موعد بداية شهر رمضان، وذلك أن هذا الشهر له مكانه خاصة عند المسلمين، فهو مميز لأن يكثر فيه العادات الدينية مثل الصوم والصلاة والذكاء، فيعتبر هذا الشهر من الأشخر المحببة عن الله عز وجل، لأن المسلمين يتسابقون في تقديم الدلائل علي طلب المغفرة والرحمة، مثل قيام الليل وكذلك التراويح والتهجد، وأيضَا الزكاة، ولا ننسي ليلة القدر والدعاء ليلة القدر حيث نزل القرآن علي الرسول “صلي الله عليه وسلم” في ليلة القدر، وسوف نستعرض معكم عبر هذا المقال موعد شهر رمضان في مصر والسعودية وجميع الدول العربية.

موعد أول يوم رمضان 2019

وتبعًا لم صرحت به هيئة الفلك والأرصاد أن موعد أول يوم رمضان 2019 سوف يأتي في يوم 6 مايو 2019، علي أن ينتهي الشهر الكريم في 15 يونيو 2019، ووفقًا لما صرح به علماء الفلك أن أول يوم عيد الفطر المبارك سوف يكون في 5 يونيو الموافق الأربعاء، علي أن يُقام الاحتفالات بحلول عيد الفطر المبارك بعد انتهاء شهر رمضان.

فضل شهر رمضان الكريم

ونجد أن الجميع يسعى من خلال تكثيف العبادات في هذا الشهر إلي التقرب إلي “الله” عز وجل من أجل الحصول علي الرحمة والمغفرة والتوبة، وقد حدثتنا القرآن الكريم عن فضل شهر رمضان؛ وكذلك الأحاديث النبوية والسنة، ففي هذا الشهر تحديدًا يتم فتح أبواب الجنه، وإغلاق أبواب النار، والشياطين يتم تقيدهم حتي نهاية الشهر، فيعد شهر رمضان فرصة للتقرب إلي الله والابتعاد عن المعصية، وعمل الكثير من الطاعات حتي يفوز المسلم بالجنة.

وعن أبي هريرة فقد قال “«إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلكَ كُلُّ لَيْلَةٍ»”.

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