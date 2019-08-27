موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2019 فى مصر

إجازة رأس السنة الهجرية 2019 فى مصر، حسم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي الموعد الرسمي لإجازة رأس السنة الهجرية في مصر لعام 2019، وذلك بعد أن انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الإخبارية، الأخبار التي تفيد منح الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء العاملين في الدولة يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بمناسبة رأس السنه الهجرية بديلاً عن يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019.

الموعد الرسمي لإجازة رأس السنة الهجرية 2019 في مصر

أشار مجلس الوزراء اليوم بأن المجلس لم يقرر منح العاملين في الدولة يوم الأحد المقبل الموافق 1 سبتمبر 2019 إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية ليكون بديلاً عن يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 لإنه إجازة أسبوعية.

وأكد مجلس الوزراء بأنه في حالة ثبوت الرؤية الشرعية عن أن يوم السبت الموافق 31 أغسطس 2019 هو أول أيام العام الهجري الجديد 1441، فإن ذلك اليوم هو يوم إجازة رسمي بمناسبة رأس السنة الهجرية وأنه لن يتم منح العاملين في الدولة يوم الاحد إجازة رسمية ليكون بديلاً عن يوم السبت.

من جهة أخرى فقد قررت وزارة القوي العاملة والهجرة منح العاملين بالقطاع الخاص يوم رأس السنة الهجرية إجازة رسمية مدفوعة الأجر ويجوز تشغيل العامل في مثل هذا اليوم وفي الحالة فإنه يجب على صاحب العمل تعويضه عن هذا اليوم وفقاً لما نص عليه القانون رقم 12 لسنة 2003 .