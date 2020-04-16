موعد إجازة شم النسيم في مصر 2020

يبحث قطاع كبير من المواطنين عن موعد إجازة عيد شم النسيم 2020 هذا العام، والتي ينتظرها قطاع كبير من المواطنين، فعلى غير العادة هذا العام ستكون إجازة رسمية لكافة المواطنين بدون أي احتفالات وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا الجديد “كوفيد 19” في مصر، حيث تسعى الدولة المصرية إلى حماية المواطنين والحد من انتشار الفيروس بشكل كبير، وذلك من خلال منع الاحتفالات في شم النسيم المقبل.

وتسعى الدولة المصرية من حماية الأفراد والمواطنين من فيروس كورونا الجديد، من خلال العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي قامت الدولة المصرية باتخاذها خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها مد فترة حظر التجوال، حتى يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل الجاري، على أن يتم تغيير مواعيد الحظر لتصبح من الساعة الثامنة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا.

موعد إجازة شم النسيم الرسمية

وأعلنت وزارة القوى العاملة برئاسة الدكتور محمد سعفان، عن موعد إجازة شم النسيم الرسمية هذا العام، مشيرة إلى أنها إجازة في القطاع العام والخاص وستكون مدفوعة الأجر، ومن خلال الجدول الآتي ستتعرفون على موعد إجازة شم النسيم 2020

موعد إجازة شم النسيم 2020 ومن المقرر أن تكون إجازة شم النسيم الرسمية يوم الأثنين الموافق 20 من شهر أبريل الجاري

إجراءات الحكومة في شم النسيم

واتخذت الدولة المصرية إجراءات صارمة بشأن التجمعات في شم النسيم، حيث قررت غلق كافة الحدائق والشواطئ والفنادق والمنتزهات وأي مكان به تجمعات بأعداد كبيرة، مناشدة المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال الفترة المقبلة.