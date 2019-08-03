موعد إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين

تعرف على موعد إضافة الموليد الجدد لبطاقة التموين، والذي تم الإعلان عنه اليوم من خلال تصريحات وزير التموين الدكتور “علي مصيلحي”، حيث أكد على أنه لن يتم إضافة أي مواليد جدد للبطاقة، إلى حين موعد الإنتهاء من كشوف مستحقي الدعم، وعمليات الحصر والتنقية، وسيتم عرض نتيجة الكشوف على مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل شهر سبتمبر، وذلك لتحديد عدد المواليد التي يمكن إضافتها للبطاقات بشكل دقيق، وأضاف أيضا بأن إضافة المواليد ستتم بشكل منظم وليس عشوائيا، ووفقا لمعايير محددة، وهي أن يتم إضافة المواليد للأسر الأكثر إحتياجا، وإستبعاد الفئات أو الأسر التي لا تستحق الدعم، كما أن الحد الأقصى لإضافة المواليد للبطاقة الواحدة هو 4 أفراد.

جاءت هذه التصريحات بعد الإعلان عن المرحلة الرابعة لحذف غير مستحقي الدعم من البطاقات التموينية، مع إيضاح معايير الحذف في المرحلة الرابعة، ومنها الأسر المالكة لأكثر من ثلاث سيارات، والأسر المالكة لدخل شهري حكومي يزيد عن 15 ألف جنيه، وقيمة فاتورة الموبايل التي تزيد عن 800 جنيه شهري، والأسر التي تنفق أكثر من 50 ألف جنيه مصاريف مدرسية، والمالك لحيازة زراعية لأكثر من 15 فدان، وستظل عملية التنقية لغير مستحقي الدعم مستمرة ، ولكن لن يتم حذفهم من البطاقات حتى نهاية الشهر الجاري، وحتى مراجعة التظلمات الواردة لموقع دعم مصر، وأيضا لن يتم إضافة المواليد الجدد للبطاقات حتى شهر سبتمبر القادم، والإنتهاء من عمليات الحصر والتجميع والحذف.