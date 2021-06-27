موعد إطلاق مبادرة كلنا واحد .. 40% تخفيضات على السلع والمنتجات

يبحث المواطنين في مصر، عن موعد إطلاق مبادرة “كلنا واحد”، التابعة لوزارة الداخلية، من أجل الاستمتاع بالعروض على السلع والمنتجات وتوفيرها بأسعار مخفضة.

وتعمل الحكومة المصرية، على توفير عدد من المعارض، والمبادرات، لتوفير السلع الغذائية، بأسعار منخفضة للمواطنين، عن الأسواق، من أجل رفع الضرر عن المواطنين، وحمايتهم من جشع التجار، وحفاظَا عليهم.

الداخلية توضح موعد إطلاق مبادرة “كلنا واحد”

وتطلق وزارة الداخلية المصرية، المرحلة الثامنة، من مبادرة “كلنا واحد”، الإثنين المقبل، من أجل توفير السلع، والمنتجات، بأسعار منخفضة تصل إلى 40 في المائة، وأوضحت وزارة الداخلية أن الأمر تم بالتنسيق مع عدة سلاسل، و كيانات تجارية، منتشرة في جميع المحافظات المصرية.

ولفتت وزارة الداخلية، إلى أن الأمر ، يأتي في إطار الاحتفال بمناسبة ثورة 30 يونيو، وحلول عيد الأضحى المبارك 2021 ، إضافة إلى تنفيذ توجهات القيادة في البلاد، لحماية طبقة محدودي الدخل، ودعم منظومة الحماية الاجتماعية.

وتعمل وزارة الداخلية، بالتوازي مع توفير الحماية الأمنية، إلى رفع الأعباء عن المواطنين، والتنسيق مع كبرى الشركات والسلاسل التجارية، من أجل توفير السلع بأسعار منخفضة، ما يضمن وجودها أطول فترة ممكنة، لتلبية احتياجات المواطنين، وتوفير هذه السلع بكميات كبيرة، منعَا للزحام، وحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا، وضمان الاستفادة منها لجميع الطبقات.

40 فى المائة تخفيضات على السلع والمنتجات

وأوضحت وزارة الداخلية، أن مبادرة “كلنا واحدة”، مستمرة لمدة 20 يومًا، بداية من الإثنين 28/6/2021 بالتنسيق مع مديريات الوزارة، وقطاعات الأمن على مستوى الجمهورية، من أجل العمل على توفير احتياجات المواطنين بأسعار مختلفة.

وتحتوي مبادرة كلنا واحد، على العديد من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية من بينها، سلع “غذائية استراتيجية، أساسية، ولحوم الأضاحي، والمستلزمات الطبية الوقائية، بجودة عالية و وأسعار مخفضة.

ويشارك في مبادرة كلنا واحد، عدد من السلاسل التجارية الكبرى، بإجمالي 19 من السلاسل التجارية الكبرى، تشمل محلات كل من خير زمان، وهايبر وان، و سبينيس، إضافة إلى كارفور، وأولاد رجب، وعبد الله العثيم، والفرجاني، سبينيس، هايبر الشرق، وخير بلدنا، و إكسيبشن، والراية، والمحلاوي، وهايبر الشرقية، هايبر بلس وعيد لبيب، ومول القاهرة، وكازيون، وأوسكار، والعابد، وأسواق فتح الله.

مشاركة 755 فرع على مستوى الجمهورية في كلنا واحد

ومن المقرر، أن يشارك نحو 755 فرع على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع شرطة التموين والتجارة، والموردين، من أصحاب الشركات التجارية المتخصصة، بتخفيضات تصل 40 فى المائة في المنافذ والسرادقات، ويمكن الدخول على موقع وزارة الداخلية لمعرفة التفاصيل من الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

وسيتم إنشاء 7 شوادر ، بالميادين الرئيسية بمحافظات في كل من القاهرة، والقليوبية، والجيزة، من أجل بيع لحوم بيع الأضاحي بكل أنواعها بأسعار مخفضة تصل 10 في المائة.