موعد إطلاق نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020 على بوابة وظائفة المعلمين بالرقم القومي

أحدثت مسابقة وزارة التربية والتعليم ضجة واسعة في الآفاق قبل افتتاح أبواب التسجيل، ومع انطلاقها بات الأمر أكثر انتشارًا بين الشباب المستوفي فيهم الشروط اللازمة للتقديم في المسابقة، حيث بدأت المسابقة تأخذ جانب كبير من تفكير الشباب الذي يبحث عن العمل، ليبادر كلًا منهم في البحث وراء الشروط المطلوبة وغيرها من الأساسيات للتقديم.







افتحت أبواب التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم في يوم الأربعاء 9 من أكتوبر الجاري أمام المعلمين، عبر رابط خصصته وزارة التربية والتعليم أمام 120 ألف معلم للتعاقد لمدة عام، ليتم التجديد لمدة 3 أعوام، فيما حرصت الوزارة على توفير رابط للمعلمين الراغبين في التسجيل لسهولة تقديم الأوراق المطلوبة.







مسابقة التربية والتعليم 2020

قدم أكثر من 40 ألف معلم منذ فتح باب التقدم في مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين يوم الأربعاء وحتى الآن، وجار استقبال بيانات الراغبين في المسابقة، حيث وضعت الوزارة عددًا من الشروط والتعليمات للدخول إلى بوابة التوظيف الإلكترونية لتسجيل الوظائف المؤهلة للعمل في المدارس الحكومية والخاصة بجمهورية مصر العربية، وعلى المستخدم أن يقرأها جيدًا ويقر بالموافقة عليها.

كانت قد اشترطت الوزارة حصول المتقدم على شهادة المعلم “icdl teacher” كشرط للقبول في كل التخصصات، وإجراء اختبارات، كما ألزمت الوزارة بعدد من التخصصات بالحصول على شهادة مهارة مثل تخصصات “اللغة العربية، تربية رياضية، معلم فصل، إخصائي مسرح، إخصائي مكتبات، إخصائي صحافة، وظائف إدارية”.

التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم 2020







أدخل على بوابة وظائف المعلمين.

اختر تسجيل طلب جديد.

طالع الشروط المتاحة.

انقر على اوافق على جميع الشروط والقوانين.

اضغط على استمرار.

تظهر صفحة البيانات المطلوبة

ملء الاستمارة.

اضغط على حفظ.

موعد إطلاق نتيجة مسابقة وزارة التربية والتعليم

يتسائل الكثير من المتقدمين عن موعد إطلاق نتيجة مسابقة التربية والتعليم عبر محرك البحث الشهير “جوجل”، فمن المقرر أن يتم إعلان النتيجة بعد 10 أيام من غلق التسجيل وبعد هذا يقوم المتقدم باستكمال باقي أوراقه ويذهب لاستلام عمله، وذلك بعد فرز أوراق المتقدمين وقبول الأفضل.

الدخول على بوابة وظائف المعلمين.

أضغط على متابعة حالة الطلب

أكتب الرقم القومي.

أكتب الرقم السري.

اضغط على تسجيل دخول.

الجدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن يجب على المتقدم رفع المستندات الخاصة به في صورة ملفات ضوئية بامتداد PDF / JPEG بحد أقصى 2MB للملف مع الاحتفاظ بأصول المستندات لتقديمها للجهات المختصة عند الطلب.