Take a fresh look at your lifestyle.


موعد اذان الفجر والسحور اليوم الثلاثاء 12 رمضان

بواسطة مى صالح
موعد اذان الفجر يوم الثلاثاء موعد اذان الفجر يوم الثلاثاء 12 رمضان

يتابع كل المسلمين والمصريين بالخصوص مواقيت آذان الفجر في كل المحافظات، حيث يحرصون خلال الشهر  الكريم على أداء صلاة الفجر في موعدها، نظراً لما لصلاة الفجر من فضل عظيم في شهر مبارك مثل شهر رمضان الكريم، الذي تتنزل فيه الرحمات والمغفرة على كل عباد الله المخلصين، كذلك يتساءلون عن موعد تناول وجبة السحور التي حث عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال نستعرض معكم موعد أذان صلاة الفجر في كل من محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية التي تعتبر العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، ومحافظة أسوان في جنوب مصر، ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2020، والذي يوافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 12 مضان 1441 هـ. 

موعد اذان الفجر يوم الثلاثاء 12 رمضان

من المقرر أن يُرفع اذان الفجر في محافظة القاهرة الكبرى في تمام الساعة 3:25 صباحاً بتوقيت القاهرة الكبرى، وعلى قاكني المدن والمحافظات الأخرى مراعاة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة 

  • المغرب 6:40 مساءً.
  •  العشاء 8:07 مساءً.
  •  السحور 1:05 صباحاً.
  •  إمساك 3:05 صباحاً.
  •  الفجر 3:25 صباحاً.
  •  الشروق 5:03 صباحاً.
  •  الظهر 11:51 ظهراً.
  • العصر 3:28 .مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية 

  • الفجر 35 : 3 صباحاً.
  • الشروق 13 : 5 صباحاً.
  • الظهر 58 : 11 ظهراً.
  • العصر 36 : 3  مساءً.
  • المغرب  43 : 6 مساءً.
  • العشاء  10 : 8  مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

  • الفجر 43 : 3  صباحاً.
  • الشروق  12 : 5 صباحاً.
  • الظهر 46 : 11 ظهراً.
  • العصر 12 : 3 مساءً.
  • المغرب  20 : 6 مساءً.
  • العشاء 40 : 7  مساءً.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ

اللهم إني اسألك في هذه الساعة المباركة أن تقربني في هذه الأيام إلى مرضاتك
وجنبني فيها من سخطك ونقماتك ووفقني فيها لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم إني اسألك بأسمائك خير الأسماء التي تنزل بها الشفاء وتكشف بها الدواء أن تنزل منك عافية وشفاء

امساكية شهر رمضان 1441

مى صالح

حاصلة على بكالوريوس هندسة وأهوى القراءة والكتابة والتدوين، وأحب المطالعة، استمتعت بالكتابة في العديد من المواقع البحثية والإخبارية على حدٍ سواء وأسعى دائماً لتعلم كل جديد.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

مسؤول بالاتصالات يكشف تأثير رسم التنمية على أسعار الموبيلات والإنترنت

أخبار مصر

أول تعليق من الحكومة عن زيادة أعداد المصابين بكورونا

أخبار مصر

الأرصاد تُعلن توقعات حالة الطقس في مصر خلال ال72 ساعة القادمة وبيان بدرجات الحرارة

أخبار مصر

حقيقة وفاة القارئ محمود الطبلاوي بـ”كورونا”.. ماذا عن اللحظات الأخيرة؟

أخبار مصر

موعد السحور وأذان الفجر في 13 رمضان 2020

أخبار مصر

من هو محمد محمود الطبلاوي القارئ المصري الذي تُوفي اليوم؟

أخبار مصر

وفاة القارئ محمد محمود الطبلاوي عن عمر ناهز 86 عامًا

أخبار مصر

آخر تطورت فيروس كورونا في مصر | محافظة دمياط لم تسجل أية إصابات اليوم الثلاثاء وسجلت…

أخبار مصر

سرقة 63 مليون جنيه من هيفاء وهبي.. النجمة اللبنانية تحرر محضر سرقة ضد مدير أعمالها

أخبار مصر

الجهات الأمنية تعلن عن ضبط المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض خلال 24 ساعة


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.