موعد اذان الفجر والسحور اليوم الثلاثاء 12 رمضان

يتابع كل المسلمين والمصريين بالخصوص مواقيت آذان الفجر في كل المحافظات، حيث يحرصون خلال الشهر الكريم على أداء صلاة الفجر في موعدها، نظراً لما لصلاة الفجر من فضل عظيم في شهر مبارك مثل شهر رمضان الكريم، الذي تتنزل فيه الرحمات والمغفرة على كل عباد الله المخلصين، كذلك يتساءلون عن موعد تناول وجبة السحور التي حث عليها رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، وفي هذا المقال نستعرض معكم موعد أذان صلاة الفجر في كل من محافظة القاهرة الكبرى، ومحافظة الإسكندرية التي تعتبر العاصمة الثانية لجمهورية مصر العربية، ومحافظة أسوان في جنوب مصر، ليوم الثلاثاء الموافق الخامس من مايو 2020، والذي يوافق اليوم الثاني عشر من شهر رمضان المبارك 12 مضان 1441 هـ.

موعد اذان الفجر يوم الثلاثاء 12 رمضان

من المقرر أن يُرفع اذان الفجر في محافظة القاهرة الكبرى في تمام الساعة 3:25 صباحاً بتوقيت القاهرة الكبرى، وعلى قاكني المدن والمحافظات الأخرى مراعاة فروق التوقيت.

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

المغرب 6:40 مساءً.

العشاء 8:07 مساءً.

السحور 1:05 صباحاً.

إمساك 3:05 صباحاً.

الفجر 3:25 صباحاً.

الشروق 5:03 صباحاً.

الظهر 11:51 ظهراً.

العصر 3:28 .مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

الفجر 35 : 3 صباحاً.

الشروق 13 : 5 صباحاً.

الظهر 58 : 11 ظهراً.

العصر 36 : 3 مساءً.

المغرب 43 : 6 مساءً.

العشاء 10 : 8 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسوان

الفجر 43 : 3 صباحاً.

الشروق 12 : 5 صباحاً.

الظهر 46 : 11 ظهراً.

العصر 12 : 3 مساءً.

المغرب 20 : 6 مساءً.

العشاء 40 : 7 مساءً.

دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فِيهِ السِّتْرَ وَ الْعَفَافَ، وَ أَلْبِسْنِي فِيهِ لِبَاسَ الْقُنُوعِ وَ الْكَفَافِ، وَ نَجِّنِي فِيهِ مِمَّا أَحْذَرُ وَ أَخَافُ، بِعِصْمَتِكَ يَا عِصْمَةَ الْخَائِفِينَ اللهم إني اسألك في هذه الساعة المباركة أن تقربني في هذه الأيام إلى مرضاتك

وجنبني فيها من سخطك ونقماتك ووفقني فيها لقراءة آياتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني اسألك بأسمائك خير الأسماء التي تنزل بها الشفاء وتكشف بها الدواء أن تنزل منك عافية وشفاء

امساكية شهر رمضان 1441