موعد اذان المغرب في مدينة القاهرة والإسكندرية

ينتظر جميع الصائمين معرفة موعد اذان المغرب حيث يجوز لهم الإفطار ،وفي هذا المقال سنعرف المقيمين في المدن التالية بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.
مدينة القاهرة:
- موعد أذان الفجر عند الثالثة وواحد وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة
- موعد الشروق على تمام الساعة الخامسة وسبع دقائق بتوقيت القاهرة
- موعد أذان صلاة الظهر على تمام الساعة الحادية عشرة وإثنين وخمسين دقيقة بتوقيت لاقاهرة
- موعد أذان العصر على تمام الساعة الثالثة وثمان وعشرين دقيقة
- موعد أذان المغرب على تمام الساعة السادسة وست وثلاثين دقيقة
- موعد أذان العشاء على تمام الساعة الثامنة ودقيقتين بتوقيت القاهرة
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مدينة الإسكندرية
- يرفع اذان افجر في مدينة الإسكندرية على تمام الساعة الثالثة وثلاث وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة
- شروق الشمس على مدينة الإسكندرية سيكون على تمام الساعة الخامسة واحد عشر دقيقة
- موعد أذان الظهر في مدينة الإسكندرية سيكون في تمام الساعة الحادية عشر وسبع وخمسين دقيقة بتوقيت القاهرة
- موعد اذان العصر في مدينة الإسكندرية سيكون عند تمام الساعة الثالثة وست وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة
- موعد اذان المغرب في مدينة القاهرة سيكون على تمام الساعة السادسة وثلاث واربعين دقيقة بتوقيت القاهرة
- موعد اذان العشاء في مدينة الإسكندرية سيكون عند تمام الساعة الثامنة واحد عشر دقيقة بتوقيت القاهرة.
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