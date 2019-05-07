موعد اذان المغرب في مدينة القاهرة والإسكندرية

ينتظر جميع الصائمين معرفة موعد اذان المغرب حيث يجوز لهم الإفطار ،وفي هذا المقال سنعرف المقيمين في المدن التالية بموعد أذان المغرب ومواقيت الصلاة لليوم الثاني من شهر رمضان المبارك.

مدينة القاهرة:

موعد أذان الفجر عند الثالثة وواحد وثلاثين دقيقة بتوقيت القاهرة

موعد الشروق على تمام الساعة الخامسة وسبع دقائق بتوقيت القاهرة

موعد أذان صلاة الظهر على تمام الساعة الحادية عشرة وإثنين وخمسين دقيقة بتوقيت لاقاهرة

موعد أذان العصر على تمام الساعة الثالثة وثمان وعشرين دقيقة

موعد أذان المغرب على تمام الساعة السادسة وست وثلاثين دقيقة

موعد أذان العشاء على تمام الساعة الثامنة ودقيقتين بتوقيت القاهرة

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مدينة الإسكندرية