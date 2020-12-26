موعد استئناف البناء على أرض الواقع يكشفه مصدر بالحكومة

صرح مصدر بالحكومة المصرية، أن موعد استئناف البناء على أرض الواقع من جديد من المتوقع أن يكون مع نهاية مهلة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء الأخيرة، موضحًا أن المهلة ستنتهي مع نهاية العام الجاري 2020 وبداية العام الجديد 2021، وأضاف أن أعمال البناء لم يتم استئنافها حتى الآن، على الرغم من انتهاء فترة الإيقاف، وفقًا لقرار الحكومة المنتهي في 24 نوفمبر الماضي، والذي أفضى بإيقاف أعمال البناء لمدة 6 أشهر.

موعد استئناف البناء

هذا وأوضح المصدر، أن تأخير استئناف أعمال البناء من جديد، يرجع إلى عدم الانتهاء من وضع ضوابط البناء الجديدة بالمحافظات، واعتمادها من قبل الوزارات المعنية حتى اللحظة، وكشف أن الضوابط الجديدة للبناء، سيتم تطبيقها خلال مرحلة إنتقالية مدتها 6 أشهر، للوقوف على المشكلات التي قد تظهر خلال الفترة التجريبية لتلك الضوابط، ليتم بعدها اعتماد الإشتراطات المناسبة بصورة دائمة.

وعلى الرغم من انتهاء فترة ال6 شهور، التي أقرت الحكومة وقف حركة البناء خلالها، في تاريخ 24 نوفمبر الماضي، إلا أن حركة البناء بمصر لا تزال تعاني من حالة من الجمود، التي لم تنتهي بعد، حيث كان من الطبيعي أن تبدأ حركة البناء للعودة من جديد بداية من 25 نوفمبر الماضي، وفقًا للشروط والضوابط الجديدة، لتبدأ بذلك المرحلة الانتقالية، التي سيتم خلالها اختبار تلك الشروط، إلا أن المنظومة لا تزال كما هي دون أي تغييرات جديدة منذ قرار وقف حركة حركة البناء.