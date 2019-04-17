موعد الاستفتاء على الدستور 2019 في الخارج والداخل

أيام قليلة ويهل علينا جوا سياسيا في مصر مع موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية بجمهورية مصر العربية، حيث تقرر أن يتم الاستفتاء علي التعديلات الدستورية هذا الشهر الجاري أبريل 2019 من خلال تحديد ثلاث أيام به لإجراء الاستفتاء علي التعديلات الدستورية وهما أيام ( 22 ، 23 ، 24 ) أبريل 2019 ، ولقد قررت الحكومة المصرية جعل هذا الأيام هي الأيام الرسمية للاستفتاء علي التعديلات الدستورية وتكون أجازة رسمية للطلاب والموظفين في جميع أنحاء الدولة حتي تتاح الفرصة للجميع للنزول والمشاركة في الاستفتاء علي هذه التعديلات التي أقرتها الحكومة المصرية.

ومن خلال الاستفتاء يتم تعديل بعض مواد الدستور الخاصة والتي تعطي رئيس الجمهورية الحق في زيادة فترة رئاسته كرئيس للجمهورية مع إجراء التعديلات علي مواد أخري يتضمنها الدستور المصري، وخلال هذه الأيام والتي تسبق الأيام الرسمية المقررة للاستفتاء تقوم اللجان الحزبية الخاصة بأعمالها من خلال إعدادها في مختلف المحافظات ويكون مقرها بالمدارس علي مستوي الجمهورية حتي تتاح الفرصة لكافة المواطنين للتصويت علي التعديلات.

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موعد الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 في الخارج

أما عن موعد استفتاء على تعديل الدستور 2019 في الخارج فلقد تقرر موعدها بالخارج يوم 21 من أبريل 2019 مع عدم تأكيد هذا اليوم كإجازة رسمية، وتقوم الهيئة العليا للانتخابات باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة في مصر المسئولة عن كل ما يخص أمور الاستفتاء من بدايته حتي انتهائه، ويأتي دورها في تسلم المدارس والمعاهد لإعدادها كمقر للجان الخاصة بالاستفتاء وذلك بعد موافقة المجلس العسكري.

وعلي هذا تكون أيام الاستفتاء علي الدستور المقررة رسميا من قبل المجلس والبرلمان المصري هي أيام 22 أبريل أول يوم ويوافق يوم الاثنين و 23 أبريل اليوم الثاني للاستفتاء ويوافق يوم الثلاثاء و 24 أبريل وهو أخر أيام الاستفتاء ويوافق يوم الأربعاء.

تم اليوم الأربعاء عقد مؤتمر صحفي من قبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، تم فيه عن موعد الاستفتاء على الدستور للمصريين في الداخل والخارج، مؤكدا في كلمته أن المشاركة في الاستفتاء هو واجب وطني، ويأتي ذلك المؤتمر بعد أن تسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات كتب مجلس النواب، والذي اتضح فيه موافقة أغلبية مجلس النواب المصري على التعديلات الدستورية.

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