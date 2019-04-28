موعد التقديم في الإعلان الحادي عشر وأهم شروط التقديم ومساحات الوحدات

أحبائي القراء يسرني أن أقدم بين أيديكم، أهم نقاط وشروط التقديم، في شقق وزارة الإسكان (الإعلان الحادي عشر للإسكان)، وأرجو أن ينال التقرير الذي إجتهدنا فيه قدر أستطاعتنا أن ينال قبولكم، وأن تجدوا فيه المعلومة المفيدة لكم، أعلن السيد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور /عاصم الجزار عن تفاصيل الإعلان الحادي عشر للإسكان الإجتماعي.

وأعلن أن عدد الوحدات في هذا الطرح 20 ألف وحدة سكنية، في 7 محافظات من محافظات الوجة القبلي، وهي (المنيا،سوهاج، بني سويف،قنا ،أسيوط،الأقصر،الفيوم)

شروط التقدم للوحدات السكنية بالإعلان

سحب كراسات الشروط من يوم 15/4/2019 من مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات التي بها الوحدات.

تقديم ذوي الإحتياجات الخاصة لسداد مقدم الحجز من يوم 25/4/2019 إلي يوم30/4/2019.

تقديم جميع المواطنين ومعهم ذوي الإحتياجات الخاصة من يوم 1/5/2019 إلي 30/5/2019.

سعر الوحدة السكنية 184 ألف جنية يضاف إليها 5%من ثمن الوحدة.

مساحة الوحدة 90 متر مربع (ثلاث غرف وصالة).

مقدم جدية الحجز 14 ألف جنية.

الحد الأقصى للقسط هو 40% من الدخل الشهري.

بعد فحص طلبات المتقدمين ومن ينطبق عليهم الشروط، سيقومون بسداد باقي قيمة القسط 15% من ثمن الوحدة.

الحد الأدني للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

تدعم الدولة الوحدة السكنية 40 ألف جنيه.

أن لا يزيد دخل الفرد الأعزب عن 50400 جنيه في السنة.

أن لا يزيد دخل الأسرة عن 68400 جنيه في السنة.

رابط التقديم للوحدات المطروحة بالإعلان

للتقديم علي الوحدات الموجودة بالإعلان الحادي عشر الدخول علي الرابط التالي من هنا وإتباع التعليمات

المناطق المطروح بها الإعلان

المطاهرة بمركز المنيا، سوهاج الجديدة، حي الكوثر بمحافظة سوهاج، هوارة المقطع بمحافظة الفيوم، الفيوم الجديدة وطامية وشدوة ودمشقين، الفشن وببا بقرية سدس الواسطي بمحافظة بني سويف، الضمرانية وهوا بمركز نجح حمادي بقنا، أسيوط الجديدة وديروط ومنفلوط منقباد ومركز أسيوط بمحافظة أسيوط، طيبة الجديدة.

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