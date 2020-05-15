موعد السحور وآذان الفجر 23 رمضان 2020

موعد السحور وآذان الفجر 23 رمضان نوفره لكم من خلال هذا التقرير، حيث تسع جموع المسلمين في مصر لمعرفة موعد السحور وآذان الفجر 23 رمضان، وموعد الإمساك وعدد ساعات الصيام، وفقًا للحسابات الفلكية، والتي تشير إلى أن شهر رمضان الكريم، ستكون عدته 30 يوم، بداية من الجمعة 24 أبريل وحتى السبت 23 مايو.

موعد السحور وآذان الفجر

التوقيت التالي للسحور وآذان الفجر يوافق محافظة القاهرة، وعلى جميع المحافظات المصرية مراعاة فرق التوقيت:

موعد السحور 1:01 صباحًا موعد الإمساك 3:01 صباحًا موعد أذان الفجر 3:21 صباحًا موعد آذان المغرب 6:42 مساءًا

عدد ساعات الصيام

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدد ساعات الصيام في يوم 23 رمضان، ستكون 15 ساعة و3 دقائق، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:21 صباحًا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:42 مساءًا، ووفقًا لإمساكية رمضان 2020، فإن أول أيام رمضان هو أقلها في عدد ساعات الصيام، وآخر أيام الشهر الكريم هو أطولها في عدد ساعات الصيام.

غرة شهر شوال

ووفقًا للحسابات الفلكية، فإن هلال شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران، الساعة 7:39 دقيقة مساء الجمعة 29 رمضان 1441 و22 مايو، وبالتالي لن يظهر الهلال الجديد بعد غروب شمس يوم الرؤية في القاهرة وأغلب العواصم الإسلامية، فيغرب القمر قبل غروب الشمس ب11 دقيقة في القاهرة ومكة، هذا وفقًا للحسابات الفلكية، والتي تشير إلى أن يوم السبت 23 مايو سيكون المتمم لشهر رمضان، ويوم الأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.