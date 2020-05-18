موعد السحور وآذان الفجر 26 رمضان وعدد ساعات الصيام وفقًا لإمساكية رمضان 2020

موعد السحور وآذان الفجر 26 رمضان نوفر لكم من خلال هذا التقرير، وفقًا لإمساكية رمضان 2020، تبعًا لتوقيت القاهرة، ولمن هم خارج المحافظة، يرجى مراعاة فروق التوقيت والتي لا تتعدى الدقائق، بالنسبة لباقي المحافظات في مصر، كما سنوفر لكم من خلال التقرير عدد ساعات الصيام لليوم 26 من شهر رمضان الكريم، إليكم موعد السحور وآذان الفجر 26 رمضان.

موعد السحور وآذان الفجر 26 رمضان

مواعيد السحور وأذان الفجر يوم 26 رمضان وفقًا لتوقيت مدينة القاهرة كالتالي:

موعد السحور 26 رمضان 12.58 صباحًا موعد الإمساك 2:58 صباحًا موعد آذان الفجر 3:18 صباحًا موعد آذان المغرب 6:44 مساءًا

عدد ساعات الصيام 26 رمضان

وفقًا لإمساكية شهر رمضان 2020 فإن عدد ساعات الصيام في يوم 26 رمضان 15 ساعة و46 دقيقة، حيث يؤذن لصلاة الفجر الساعة 3:18 صباحًا، ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:44 مساءًا، وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن عدة رمضان 2020 ستكون 30 يوم، يبدأ يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، وينتهي يوم السبت الموافق 23 مايو، وأقل عدد ساعات صيام هو اليوم الأول وأطول عدد ساعات صيام هو اليوم الأخير.

موعد عيد الفطر 2020

أشارت الحسابات الفلكية إلى أن عدة شهر رمضان 2020 ستكون 30 يوم، تبدأ من 24 أبريل وتنتهي السبت 23 مايو، وبالتالي فإن موعد عيد الفطر 2020 سيوافق الأحد 24 مايو الجاري، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات، حيث يولد هلال شوال يوم الجمعة 29 رمضان 1441 “يوم الرؤية”، في تمام الساعة السابعة و39 دقيقة، ولن يكون الهلال قد ولد في مدينة القاهرة بعد غروب شمس ذلك اليوم، وبالتالي تعتبر البحوث الفلكية يوم السبت الموافق 23 مايو هو المتمم لشهر رمضان الكريم، ويوم الأحد الموافق 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.