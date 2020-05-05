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موعد السحور وأذان الفجر في 13 رمضان 2020

بواسطة أحمد سعيد
موعد السحور وأذان الفجر تعرف على موعد السحور وأذان الفجر في 13 رمضان

انتهى المسلمون في مصر من صيام اليوم الثاني عشر في شهر رمضان الجاري، فيما يبحث الكثير منهم عن موعد السحور وأذان الفجر في 13 رمضان 2020، إذ من المفترض أن يكون موعد السحور يوم الأربعاء في تمام الساعة 1:11 دقيقة، وذلك في محافظة القاهرة وبالتالي على المقيمين خارج المحافظة مراعاة فروق التوقيت.

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن عدد أيام شهر رمضان الجاري، ستكون 30 يومًا، إذ بدأ في يوم الجمعة 24 أبريل المنصرم، وينتهي في يوم السبت 23 مايو، وقد كانت عدد ساعات الصيام في أول يوم 15 ساعة و3 دقائق، أي أنه هذه المدة تزيد يوم الأربعاء 6 مايو بنحو 23 دقيقة، أما عن آخر أيام رمضان، فتمتد عدد ساعات الصيان إلى 15 ساعة و51 دقيقة.

موعد السحور وأذان الفجر

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان 1441هـ، فإن موعد السحور وأذان الفجر وصلاة المغرب في 13 رمضان 2020 تأتي على النحو التالي:

  • وقت السحور 1:11 صباحًا.
  • أما موعد الإمساك فكان في 3:11 صباحا.
  • صلاة الفجر الساعة 3:31 صباحًا.
  • ويؤذن لصلاة المغرب الساعة 6:36.

فوائد السحور

وفي سياق الحديث عن موعد السحور، فإن كثير من الصائمن يحرصون على تناول وجبة السحور لما لها أهمية كبيرة، في أثناء الصيام، إذ تُعين الصائم على تحمل مشاق الصوم من الجوع والعطش، وتزيل عنه التعب والشعور بالكسل والحاجة للنوم، كما أن لها آثار إيجابية للصحة بتنشيط الجهاز الهضمي، والحفظا على مستوى السكر في الدم.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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