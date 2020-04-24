موعد السحور وتوقيت آذان الفجر والمغرب فى ثانى أيام شهر رمضان

وفقاً للحسابات الفلكية وبناء على أجندات التقويم ننشر موعد السحور وتوقيت آذن الفجر وآذان المغرب فى محافظة القاهرة ويجب على السادة المقيمن خارجها مراعاة فروق التوقيت، حيث أن توقيت آذان الفجر فى ثانى يوم رمضان فى تمام الساعة الثالثة و44 دقيقة صباحاً.

أما وقت السحور فقد حددت إمساكية رمضان بأن وقت السحور هو تمام الساعة الواحدة و24 دقيقة صباحاً، أما موعد الإمساك فهو فى تمام الساعة الثالثة و24 دقيقة، كما أن موعد وتوقيت آذان المغرب فى ثانى يوم رمضان المبارك فإنه فى تمام الساعة السادسة و29 دقيقة.

ويبلغ عدد ساعات الصيام خلال ثانى أيام رمضان المعظم لعام 2020 ميلادية فقد يصل إلى 15 ساعة و 5 دقائق، وهو أقل أيام شهر رمضان، ووفقاً للحسابات الفلكية فغن عدة شهر رمضان هذا العام تبلغ 30 يوماً وأقل أيام فى ساعات الصيام هو أول يوم حيث يؤذن للمغرب فى تمام الساعة السادسة و28 دقيقة.

وتبلغ عدد ساعات صيام أول أيام رمضان 15 ساعة و3 دقائق، بينما يكون آخر يوم فى رمضان وهو يوم 30 رمضان هو أطول الأيام من حيث عدد ساعات الصيام حيث تبلغ 15 ساعة و 51 دقيقة حيث سيؤذن للمغرب فى يوم 0 رمضان بإذن الله فى تمام الساعة السادسة و47 دقيقة.

وقد حددت الحسابات الفلكية بأن هلال شهر شوال سيولد بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة السابعة و39 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة يوم الجمعة الموافق 29 من شهر رمضات لعام 1441 هجرية الذى سيوافق 22 من شهر مايو لعام 2020 ميلادية وهو يوم الرؤية وبذلك سيكون يوم السبت الموافق 30 رمضان هو المتمم لشهر رمضان 1441 هجرية ويكون أول أيام العيد هو يوم الأحد الموافق 23 مايو 2020.