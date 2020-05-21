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موعد انتهاء موجة الحر وحالة الطقس في عيد الفطر “بيان درجات الحرارة”

بواسطة dina badr
حالة الطقس حالة الطقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم بداية من الغد وحتى الجمعة 29 مايو، وذكرت الهيئة أن المدن والمحافظات المصرية ستشهد على مدار الأسبوع تراجع تدريجي في درجات الحرارة، لتشهد البلاد طقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

1 حالة الطقس
2 سقوط الأمطار
3 درجات الحرارة المتوقعة
4 بيان الأرصاد

حالة الطقس

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات الطقس ودرجات الحرارة على مدار الأسبوع القادم، بداية من الغد وحتى يوم الجمعة 29 مايو، وقالت الهيئة أن البلاد بداية من السواحل الشمالية وحتى شمال الصعيد، ستشهد طقس معتدل خلال ساعات النهار، بارد خلال ساعات الليل، بينما ستشهد منطقة جنوب الصعيد، طقس شديد الحرارة خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل.

كما ستشهد منطقة القاهرة الكبرى، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبه سقوط أمطار يوم الأحد على مناطق متفرقة، وسيسود طقس معتدل خلال ساعات النهار، مائل للبرودة خلال ساعات الليل، مع نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة.

سقوط الأمطار

وستشهد مناطق متفرقة من الوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الأحد 24 مايو، بجانب نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، على منطقة جنوب البلاد وجنوب سيناء، وسيتسبب نشاط الرياح في اضطراب الملاحة البحرية على البحرين وخليج السويس.

درجات الحرارة المتوقعة

المنطقة درجة الحرارة العظمى درجة الحرارة الصغرى
القاهرة 36 29
الوجه البحري 35 29
السواحل الشمالية 24 19
جنوب سيناء 37 34
شمال الصعيد 37 30
جنوب الصعيد 41 35
ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة، خلال هذه الفترة، على القاهرة ما بين 36 إلى 29 للعظمى و19 إلى 18 للصغرى، والوجه البحري ما بين 35 إلى 29 للعظمى و19 إلى 17 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 28 إلى 24 للعظمى والصغرى 19 إلى 18، وعلى جنوب سيناء 37 إلى 34 للعظمى والصغرى 25 إلى 23 للصغرى، وعلى شمال الصعيد 37 إلى 30 للعظمى والصغرى 22 إلى 20، وعلى جنوب الصعيد 41 إلى 35 للعظمى والصغرى 30 إلى 25 للصغرى.

بيان الأرصاد

حالة الطقس
حالة الطقس
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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