أعلنت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2022 بداية الترم الثاني بناء على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن الخريطة الزمنية كما هي دون تغيير فيما يخص بداية الفصل الدراسي الثاني وأن إجازة نصف العام ستستمر لمدة أسبوعين ويعود بعدها الطلاب للدراسة من جديد.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2022 بداية الترم الثاني

من المنتظر بداية الفصل الدراسي الثاني في مصر بداية من يوم 19 فبراير لطلاب المرحلة الإبتدائية والإعدادية والثانوية، ويستمر الفصل الدراسي الثاني 97 يوم لكل الطلاب في مصر ، وتبلغ مدة الدراسة الفعلية في مصر في الترم الثاني 75 يوم بما فيهم الإجازات الرسمية وتشمل أيام الجمعة.

موعد بداية إمتحانات الفصل الدراسي الثاني

من المرتقب أن تبدأ إمتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم 7 مايو لكل الطلاب، وهو مايعني أن الترم الثاني سيكون في الفترة مابين 19 فبراير وحتى 7 مايو المقبل.

يذكر أن عدد أيام الجمع في الترم الثاني تبلغ 10 أيام جمعة، وهو مايعني أن الدراسة الفعلية 65 يوم.

الإجازات الرسمية في الترم الثاني

يترقب الطلاب الإجازات الرسمية في الفصل الدراسي الثاني.

الإثنين 25 إبريل …….. عيد تحرير سيناء.

شم النسيم.

الأحد 1 مايو …….. عيد العمال.

من الإثنين 2 مايو وحتى 5 مايو …….. عيد الفطر المبارك.

وهو مايعني أن الفصل الدراسي الثاني سيكون أقل من أسبوعين، هذا وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوم 7 مايو لكل الطلاب، وتبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 11 يونيو 2022 وإمتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 21 مايو لكل الطلاب، فيما تكون الامتحانات العملية يوم 11 يونيو 2022.

موعد إجازة نصف العام

من المرتقب أن تبدأ إجازة نصف العام من السبت 5 فبراير وحتى الخميس 17 فبراير، وهو مايعني أن الفصل الدراسي الثاني يبدأ يوم السبت 19 فبراير لكل الطلاب والطالبات بشكل مرتقب لكل الطلاب في إجازة نصف العام بالنسبة لكل الطلاب والطالبات في إجازة نصف العام.

عدم وجود نية لتأجيل بداية الفصل الدراسي الثاني

كان وزير التربية والتعليم،الدكتور طارق شوقي قد أكد أن الوزارة لا توجد لديها نية لتأجيل بداية العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن الفصل الدراسي الثاني سيبدأ في موعده.