موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي المتأخرة بمدن بدر والعبور وأكتوبر

تأخر تسلم شقق الإسكان الاجتماعي للمستفيدين، تعتبر من الأمور المقلقة والمحبطة للكثيرين ممن أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري أحقيتهم في الإعلانات السابقة، وتحديدا الإعلان الثامن، وخاصا بعدما أعلنت الوزارة أسماء الفائزين في الإعلان العاشر، وكذلك طرح كراسات الشروط للإعلان الحادي عشر، ولذلك عقد اليوم المهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية اجتماعا مع المسئولين عن تنفيذ وحدات الإسكان بالمراحل المتأخرة بمدن (بدر، والعبور، والسادس من أكتوبر) لتحديد أسباب التأخير، وتحديد برنامج زمني للتسليم خصوصا لوحدات الإعلان الثامن التي تأخرت كثيرا في التسليم.

موعد تسليم شقق الإسكان الاجتماعي المتأخرة

وبعد الاجتماع خرج ممدوح ليعلن الموعد الذي تم الاتفاق عليه لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي المتأخرة، وهو كالتالي:

بخصوص وحدات مدينتي العبور وأكتوبر، سيتم تسليمها على ثلاثة دفعات في نهاية يونيو، وسبتمبر، وديسمبر 2019.

أما الوحدات الخاصة بمدينة بدر ، فسيتم تسليمها على دفعتين، بنهاية سبتمبر وديسمبر 2019.

ومن جانبهم أعلن المسئولين بصندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري، أن إجراءات الاستعلام عن المستحقين وباقي الإجراءات البنكية سيتم البدء في تنفيذها تمهيدا للبدء في تسليم الوحدات للمستحقين فور انتهاء جهات التنفيذ من عملها.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كانت قد أعلنت منذ عدة أيام نتيجة الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي من خلال موقع صندوق التمويل العقاري، كما طرحت كراسات الشروط للحجز في الإعلان الحادي عشر.

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