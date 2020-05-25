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موعد تسليم شقق الضمان يعلنه جهاز 6 أكتوبر

بواسطة dina badr
موعد تسليم شقق الضمان موعد تسليم شقق الضمان

صرح رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، المهندس “عادل النجار” بموعد بداية تسليم شقق مشروع الضمان الاجتماعي الأولى، الواقعة في منطقة ال800 فدان التابع للقطاع “د”، موضحًا أنه سيتم تسليم 792 شقة، مؤكدًا على أن التعامل سيكون مع ممثلي الجهاز، ولا يوجد أي تعامل مع ممثلي الشركة المنفذة، وبالتالي في حالة تقديم الشكاوى أو الاستفسار، يرجى التوجه إلى إدارة تنفيذ الإسكان بالجهاز.

1 موعد تسليم شقق الضمان
2 تحذيرات هامة
3 صور الوحدات السكنية

موعد تسليم شقق الضمان

صرح المهندس “عادل النجار”، أن موعد تسليم الدفعة الأولى من شقق الضمان الاجتماعي التي تم الإشارة إليها سيكون كالتالي:

التاريخ العمارات التي سيتم تسليمها
6 يونيو
  • عمارة 33
  • عمارة 34
  • عمارة 35
  • عمارة 36
  • عمارة 37
  • عمارة 38
  • عمارة 39
  • عمارة 40
يوم 14 يونيو
  1. عمارة 1
  2. عمارة 2
  3. عمارة 3
  4. عمارة 4
  5. عمارة 12
  6. عمارة 13
  7. عمارة 14
  8. عمارة 15
  9. عمارة 16
  10. عمارة 17
  11. عمارة 18
يوم 21 يونيو
  • عمارة 10
  • عمارة 11
  • عمارة 12
  • عمارة 19
  • عمارة 20
  • عمارة 21
  • عمارة 22
  • عمارة 23

تحذيرات هامة

أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر على ضرورة توخي الحذر أثناء الإطلاع على الشقة قبل استلامها، وفي حالة وجود أي عيوب أو ملاحظات في التشطيب، يجب أن يمتنع المواطن عن استلام الشقة، كما أنه يجب التأكد من استيفاء مستوى التشطيب للمواصفات الفنية للمشروع، قبل تسليم محضر الاستلام للشركة المنفذة، وأكد في نهاية تصريحاته على استمرار الجهاز في تقديم جهوده للإنتهاء من إعداد أكبر عدد من الوحدات السكنية بالمرافق التابعة لها بما فيها “صرف ومياه وكهرباء وغاز”، كل هذا في ظل الإجراءات الوقائية التي يتم تنفيذها في الدولة على خلفية أزمة تفشي وباء كورونا المستجد.

صور الوحدات السكنية

موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
موعد تسليم شقق الضمان
dina badr

طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية ومحررة لدى عدد من المواقع الإلكترونية، أحب القراءة والكتابة ودراستني وأسأل الله التوفيق والسداد دائمًا.

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