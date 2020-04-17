موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر و السعودية فلكياً

نعيش سوياً في هذه الأثناء لحظات روحانية جميلة نظراً لاقتراب شهر رمضان المُبارك 2020 حيث يهل علينا شهر رمضان الكريم خلال أيام قليلة من الآن ومن خلال هذا المقال نستعرض سوياً موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر والسعودية نظرا لرؤية علماء الفلك المتابعين لمثل تلك الأمور وذلك لحين استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المبارك من قبل اللجنة العليا بالسعودية ودار الإفتاء في مصر.

موعد رمضان 2020 فلكياً في مصر والسعودية فلكياً

هذا وقد أكد علماء الفلك بأن موعد بدء شهر رمضان المُبارك فلكياً في كل من مصر والسعودية هو يوم الجمعة القادم الموافق 24 أبريل 2020 هذا وبعد ما استعرضنا سوياً موعد رمضان فلكيا 2020 في مصر والسعودية سنقوم بتأكيد الموعد عليكم في خلال الأيام القليلة القادمة بعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان المُعظم.

فيروس كورونا في رمضان 2020

هذا وقد أعلنت وزارة الأوقاف في مصر بإغلاق المساجد في شهر رمضان ومنع صلوات التراويح في المساجد منعاً للتجمعات وكذلك لمنع انتشار فيروس كورونا الجديد الذي اجتاح العالم خلال الـ30 يوماً الأخيرة حفظنا الله وإياكم من هذا المكروه.