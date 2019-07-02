معرفة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019 عبر المصرية للاتصالات مع طرق السداد

أقترب موعد سداد فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019 عبر شركة المصرية للاتصالات، حيث أنتهي سداد الفواتير عن شهر أبريل الماضي، حيث نوضح لكم موعد سداد فاتورة التليفون المنزلي عن الشهور المقبلة، يذكر أن شركة المصرية للاتصالات تمنح شهرين فترة سماح لسداد فواتير قيمة الفواتير، تقدم المصرية للاتصالات عروض كثيرة لأنظمة التليفون الأرضي تسهيلا على جميع العملاء وتوفير خدمات ممتازة بأسعار تنافسية.

بلغ عدد مشتركي المصرية للاتصالات ما يقرب إلى 10 مليون مشترك، حيث تعتبر المصرية للاتصالات هي شركة مساهمة مصرية تختص بالعمل في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تقدمت الشركة خدمات بجانب خدمات التليفون الأرضي ( خدمات الإنترنت الثابت – خدمات الهاتف المحمول ).

سوف تقوم المصرية للاتصالات بإصدار فاتورة التليفون الأرضي يوم 15 من شهر يوليو القادم، كما تمنح الشركة المصرية فترة سماح قد تمتد إلي شهرين من بعد صدور الفاتورة.

فاتورة التليفون

خلال الفترة المقبلة سوف يزداد البحث على فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو القادم، كما نوضح لكم طرق السداد المتاحة للمواطنين لسداد الفواتير عبر منافذ مختلفة، الجدير بالذكر أن فاتورة التليفون الأرضي تصدر أربعة مرات خلال السنة في شهر ( يناير – أبريل – يوليو – أكتوبر )، كما تختلف قيمة الفاتورة من منزل لآخر حسب معدل استهلاك المكالمات.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

نوضح لكم طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالاسم عن شهر يوليو في خطوات بسيطة يمكن تنفيذها عبر الكمبيوتر المكتبي أو الهاتف المحمول.

الذهاب إلي موقع المصرية للاتصالات ” السداد الإلكتروني ” من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

كتابة رقم التليفون الأرضي

الضغط علي مربع إظهار الفواتير

سوف تظهر لك مربعات فواتير شهر يوليو والشهور السابقة

طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي