موعد شهر رمضان فلكيا للعام الجاري 2020

باتت تفصلنا أيام معدودة علي شهر رمضان المبارك لهذا العام 1441هجريا، حيث أوضحت الحسابات الفلكية المبدئية أن هلال الشهر الكريم يظهر مباشرة بعد الاقتران يوم الخميس 23 أبريل 2020 في تمام الساعة الرابعة و26 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة وهو اليوم التالي ليوم الرؤية.

موعد شهر رمضان لعام 2020

فقد أوضحت الحسابات المبدئية أن الهلال لن يكون قد ظهر بعد عند غروب شمس الأربعاء التاسع والعشرين من شعبان 1441 هجريا وهو يعد يوم الرؤية بمدينة القاهرة وجميع عواصم العالم الإسلامية، لذا فإن يوم الخميس الموافق 23 أبريل سيكون اليوم المتمم لشهر شعبان، ويعد يوم الجمعة الموافق 24 أبريل غرة شهر الصيام لعام 1441 هجريا.

وستكون عدة شهر رمضان المبارك ثلاثون يوما وفقا للحسابات الفلكية، وأول أيامه سيكون يوم الجمعة 24 أبريل وهو أقل يوما من حيث عدد ساعات الصيام والتي تبلغ 15 ساعة وثلاثة دقائق، وسيؤذن لصلاة المغرب في الساعة السادسة و26 دقيقة، وآخر أيام الصيام ستكون يوم السبت 23 مايو2020 ويعد أطول أيام رمضان من حيث عدد ساعات الصيام والتي تبلغ 15 ساعة و51 دقيقة، ويؤذن المغرب في الساعة السادسة و47 دقيقة.

وقد سخر الله الكثير من المعجزات في هذا الكون ليقوم الإنسان بتدبرها ومعرفة عظمة الخالق، حيث زخرت سماء هذا الكون بالكثير من الأحرام السماوية والتي من خلال تدبرها وحسابها تم معرفة التقويم الذي اختلف من حضارة إلى أخرى حيث يوجد (التقويم الفارسي والعبري والسرياني …..)

ويعتبر شهر رمضان الكريم من أعظم الشهور الهجرية لدي المسلمين، حيث فرض الله الصيام به من أجل نشر الوصال والمودة بين المسلمين، حيث أمر الله المسلمين بالتآلف فيما بينهم وزيارة بعضهم البعض خاصة في مثل هذه المناسبة الهامة لدي المسلمين.