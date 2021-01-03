موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2021 في مصر

متي يبدأ شهر رمضان 2021 في مصر؟، سؤال يطرحه الكثير من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي وتزيد عليه عمليات البحث علي محرك البحث جوجل، وذلك لرغبة الأفراد لمعرفة موعد الشهر الكريم وبدء الركن الرابع من أركان الأسلام وهو الصيام وبدء صلاة التراويح وقراءة القرآن والاستعداد لعيد الفطر المبارك.

وينتظر المسلمون شهر رمضان منذ آخر يوم من رمضان المنقضي لما فيه من روحانيات وأجر وثواب فضله الله عزوجل علي بقية الشهور ونوضح لكم في السطور التالية موعد شهر رمضان لعام 2021، وطقوس الشهر الكريم وموعد عيد الفطر المبارك وكثير من المعلومات الأخري.

موعد شهر رمضان هذا العام

يهتم المسلمون بشهر رمضان المبارك بحلول شهر رمضان وبموعد حلوله بل وينتظرونه من العام للعام لما فيه من صوم وفضائل محمودة وطقوس رمضانية متعددة مثل صلاة التراويج والقيام وقراءة القرآن الكريم وتبادل الزيارات بين الأهل والأصحاب وتبادل العزومات وفعل الخيرات، وتحري أفضل ليلة وهي ليلة القدر التي قدرها الله بخير من ألف شهر طمعا في العفو والغفران.

وحسب ما جاء في تصريحات المعهد القومي للبحوث الفلكية، فأنه من الأرجح سيكون شهر شعبان 29 يوم هذا العام، حيث يبدأ في الرابع عشر من مارس وينتهي في 12/4/2021 معلناً عن بدء الشهر الكريم بنفحاته العطرة التي تداعب قلوب المسلمين وتحلق بهم في سماء الطاعات والعبادات سيبدأ في الثلاثاء الموافق الثالث عشر من شهر أبريل 2021.

ويمكن أن يتغير موعد بدء شهر رمضان المبارك وفقا لرؤيته الهلال التي تحرص وزارة الأوقاف المصرية علي استطلاع رؤيته في التاسع والعشرون من شهر شعبان والذي يسمي بيوك الشك.

مظاهر الاحتفال بشهر رمضان

هناك الكثير من الطقوس المتعارف عليها في مصر للاحتفال بشهر رمضان المبارك، حيث يحتفل الأطفال بهذا الشهر الكريم عبر اللعب بالألعاب في الشوارع بالفوانيس الرمضانية، وتنزين المساجد بالأنوار، وعند الأفطار تمتلئ الشوارع بموائد الرحمن ومع وقت الإفطار يضرب مدفع رمضان وفي ساعات الليل يتجول المسحراتي في الشوارع لييقظ المسلمون للسحور وفي الشهر الكريم تتدفق الصدقات علي الفقراء وتمتلئ المواصلات العام بقراءة القرآن وغيرها من الطقوس الجميلة.

موعد عيد الفطر 2021

وحسب المعهد القومي للفلك، والإمساكية الرمضانية التي وضعها علماء الفلك للعام الهجري الجديد 1442 هجرية، يحل عيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر مايو 2021 ويستمر حتي 15 مايو، وقد يختلف موعد عيد الفطر المبارك في حالة رؤية الهلال الخاص بشهر شوال وكان شهر رمضان 29 يوما ليكون في هذه الحالة عيد الفطر يوم الأربعاء 12 مايو بدلا من الخميس وذلك يتوقف بالطبع علي رؤية الهلال من عدمه.