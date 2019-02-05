رسمياً| الإفتاء تعلن غرة  جمادى الآخرة.. وتحدد موعد شهر رمضان وأول أيام عيد الفطر فلكياً

يتطلع الكثير من المصريين والمسلمين إلى معرفة موعد شهر رمضان الكريم، نظراً لأهمية هذا الشهر عند المسلمين وعند الله، فرمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شهر تكثر فيه الخيرات وتقل فيه السيئات وتتنزل فيه الرحمات، شهر فيه ليلة هي خير من ألف شهر، من صامه إيماناً واحتساباً غفر لله له ما تقدم من ذنبه، ومن قامه أو قام ليلة القدر فيه إيماناً واحتساباً غُفر له ما تقدم ذنبه.

فضائل شهر رمضان وتطلع المسلمين لمعرفة موعد الشهر الكريم

ولذا كان صحابة النبي يتحرون موعد شهر رمضان ويسألون الله أن يبلغهم إياه قبل مجيئه بـ6 أشهر، ويودعون رمضان بعد انتهاءه بستة أشهر، وكان يكثرون من الدعاء أن يتقبل الله منهم رمضان الفائت ويبلغهم رمضان القادم.

موعد شهر رمضان الكريم بعد استطلاع هلال جمادى الآخرة

وقامت دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر جمادى الآخرة، وهو الذي ينتهي يبدأ بعده شهري رجب وشعبان ثم رمضان، ولذا فإن موعد شهر رمضان 2019 – 1440 هذا العام قد اقتر ب، وبدأ العد التنازلي بالفعل، هذا وقد أفادت الإفتاء المصرية أن غداً الأربعاء هو الأول من شهر جمادى الآخرة، وعليه فإن موعد شهر رمضان الكريم بعد ثلاثة أشهر بالتمام من الآن.

موعد شهر رمضان فلكياً

وبعد استطلاع هلال جمادى الآخرة من دار الإفتاء المصرية وتحديد بدايته غداً، تكون بذلك قد وافقت الحسابات الفلكية والتي حددته غرة جمادى الآخرة بيوم الأربعاء 6 فبراير، هذا وقد أفادت الحسابات الفلكية أن موعد بداية شهر رمضان الكريم يوم 6 مايو 2019، ونهايته يوم 4 يونيو 2019، وأن أول أيام عيد الفطر المبارك في الخامس من يونيو القادم أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.