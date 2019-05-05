موعد شهر رمضان 2019 في مصر والدول العربية وفقا للبحوث الفلكية

عدد كبير من المصريين والعرب يبحثون عن موعد شهر رمضان 2019 حيث أن شهر رمضان الكريم له مكانه كبيرة في نفوس المسلمين بشكل عام سواء في مصر أو في جميع أنحاء الوطن العربي والعالم كله، ويعتبر هذا الشهر المبارك من أفضل الشهور وأعلاها منزله لله عز وجل حيث اختصه بليلة القدر هذه الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يريد الفوز العظيم عليه استثمار شهر رمضان المبارك بأكمله سواء من جانب الصلاة وإقامتها في موعدها واستخراج الزكاة وغيرها من الأعمال الصالحة.

كما يحرص عدد كبير من المسلمين على مساعده الفقراء والمساكين عن طريق أعداد وجبات فطور رمضان وتقديمها لهم، من جانب أخر عمل علبة تحتوي على بعض المواد الغذائية مثل الزيت والسكر والأرز وغيرها من مستلزمات البيت التي تكون غير متوفره لبعض الفقراء والمساكين وتقديمها لهم قبل الشهر الفضيل، كل هذه الأعمال المباركة تعود على صاحبها بالحسنات والثواب العظيم، ولا ننسي إقامة موائد الرحمن اليومية التي تجمع أكبر عدد ممكن من الغير ميسورين حتي يتناولوا وجبه الفطور مع بعضهم البعض.

موعد شهر رمضان 2019

وعندما يتم ذكر شهر رمضان يتم ذكر صلاة التراويح فهي سنه عن رسول الله محمد، فمن يريد الثواب العظيم عليه أن يصلي صلاة التراويح في المسجد جماعة، فهذه الصلاة يتم يوميا تلاوة جزء من أجزاء القرآن بها وذلك وفقا لأمام المسجد فهناك بعض الأئمة يتلون بعض الآيات من القرآن والبعض الأخر يتلون جزء كامل، ونريد أن نذكركم بضرورة الاجتهاد والصلاة والدعاء خلال الليالي الفردية في العشر الأواخر في شهر رمضان المبارك حيث تكون أحد هذه الليالي ليلة القدر والتي تعادل قيمتها ألف شهر .

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بالنسبة لموعد أول أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام 2019 سوف يكون غدا الاثنين والذي يوافق 6-5-2019 حيث توحدت الرؤية في جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعدد كبير من البلدان العربية مثل تونس والمغرب والكويت والإمارات، وبذلك سوف يكون موعد عيد الفطر المبارك يوم الثلاثاء 4-6-2019 وكل عام وأنتم بخير.

طقوس شهر رمضان المبارك

تتميز طقوس شهر رمضان المبارك في مصر والعديد من الدول العربية بالولائم الكبري والحلويات مثل البسبوسة والقطايف والكنافة، أما عن عيد الفطر المبارك فهو له بعض الطقوس في مصر مثل صناعة البتيفور والكحك والغربية، فمعظم البلدان العربية طقوسهم في المناسبات مرتبطه بالولائم والحلويات.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/watch?v=BzbkotJqEnk