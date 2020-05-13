موعد صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة، منحة ال500 جنيه، التي تقدمها وزارة القوى العاملة للعمالة اليومية المتضررة من الإجراءات الاحترازية التي طبقتها البلاد للوقاية من كورونا المستجد “كوفيد -19” أعلنت عنها وزارة القوى العاملة، حيث أعلنت القوى العاملة في بيان قامت بنشره، أن الدفعة الثالثة من منحة ال500 جنيه سيتم صرفها قبل عيد الفطر المبارك.

موعد صرف الدفعة الثالثة

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان قامت بنشره اليوم الأربعاء، أن صرف الدفعة الثالثة من منحة العمالة الغير منتظمة، منحة ال500 جنيه، سيكون قبل عيد الفطر المبارك، على أن يتم صرف الدفعة للمستحقين بكارت مسبوق الدفع متصل بحساب مفتوح للمستحقين، والصرف سيكون من خلال فروع البنك الزراعي ومنافذ البريد.

وقد أعلنت الوزارة أن مواعيد الصرف ستكون خلال الفترة من 18 مايو حتى 21 مايو الجاري، ويجب على المستحقين الامتناع عن التوجه لأماكن الصرف حتى تصل رسالة نصية بموعد ومكان الصرف، ويجب على المواطن اصطحاب صورة من البطاقة الشخصية والأصل والهاتف المسجل عليه الرسالة، حيث سيسمح بالدخول لمنافذ الصرف فقط بهم، حفاظًا على سلامة المستحقين والعاملين ومنعًا للتزاحم.

صرف منحة القوى العاملة

ووفقًا للوزارة، فإن غدًا الخميس الموافق 14 مايو هو آخر يوم في صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة الغير منتظمة، حيث قامت الوزارة بصرف المنحة من خلال 600 مدرسة و4000 منفذ في جميع أنحاء الجمهورية، لنحو 3083 مستحق من العمالة الغير منتظمة من خلال منافذ البريد و65 ألف و930 مستحق، وستقوم الوزارة غدًا الخميس بصرف المنحة لنحو 623 ألف و61 مستحق حتى الساعة الرابعة.

وستقوم الوزارة بصرف الدفعة الثانية من المنحة لنحو 2 مليون و37 ألف و324 مستحق، وتصل قيمة الدفعة الأولى من المنحة مليار و18 مليون 662 ألف جنيه، هذا بعد أن دققت الوزارة في بيانات ما يقرب من 4 ملايين عامل.