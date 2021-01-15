تواصل الحكومة المصرية، متمثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من جهودها الرامية للحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض “كوفيد 19″، الذي يجتاح العالم من ما يزيد على عام كامل، وذلك من خلال صرف منح مالية لدعم العمالة غير المنتظمة في كافة المحافظات، التي يبلغ عددها نحو مليونين و260 ألف عامل.

موعد صرف الدفعة الثانية للعمالة غير المنتظمة

من جهتها، شددت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن الحفاظ على جودة حياة العمالة غير المنتظمة يعد أحد أسس الحفاظ على الاقتصاد القومي، كاشفة عن موعد صرف الدفعة الثانية من دعم العمالة غير المنتظمة.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية المصرية، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، مساء أمس الخميس، أنه من المقرر أن يجرى صرف الدفعة الثانية من دعم العمالة غير المنتظمة لنحو مليوني ومئتين وستين ألف عامل، يوم الأحد المقبل.

استمارة نورت بلدك للعمالة العائدة من الخارج

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، إلى أن الحكومة المصرية قد أعدت خطة بشأن العمالة العائدة من الخارج، في ظل تأثير انتشار جائحة كورنا على السوق العالمية، مشيرة إلى أنه تم جمع معلومات حول العمالة العائدة من الخارج منذ بداية جائحة كورونا، وذلك عبر استمارة “نورت بلدك”، حيث تهدف إلى معرفة حجم العمالة العائدة وتخصصاتهم المختلفة، بهدف توفير فرص تشغيل لهم، حسب تعبيرها.

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن تفاصيل البروتوكول الذى تم توقيعه أمس الخميس بين الوزارة وعدد من الوزارات الأخرى وبعض الأجهزة المعنية، للحد من تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تهدف إلى توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة كورونا، وكذلك للعمالة العائدة من خارج البلاد، نتيجة سوء الأحوال الاقتصادية.